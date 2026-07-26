Juan Cruz Yacopini reflexionó sobre cómo afrontar la vida desde su historia personal

El deportista publicó un video en redes en donde compartió una reflexión acerca de la vida y la manera de encararla, partiendo desde su experiencia personal: “Siempre hay un buen motivo para agradecer”, destacó.

Luego del accidente sufrido en diciembre de 2025, Juan Cruz Yacopini continúa con su recuperación buscando retomar su vida cotidiana lo más pronto posible. En un video compartido en su cuenta de Instagram, el piloto reflexionó que tras lo ocurrido, su manera "de ver la vida y de vivirla cambió de la noche a la mañana”.

“Muchas veces no nos damos cuenta los privilegios que tenemos de poder hacer todos los días un montón de cosas normales hasta que uno pasa algo difícil que nos pone en su lugar y nos damos cuenta lo afortunados que somos”, luego de confesar que le llevó varias semanas tomar la decisión de publicar el mensaje.

Además, señaló que “no hay que esperar a que nos pase algo malo” para valorar lo que nos hace felices: “Pese a lo que estemos viviendo en este momento, sé que cada uno tiene sus propias batallas, sus propios problemas. Siempre se puede encontrar algo lindo, un aprendizaje. Yo he encontrado mis aprendizajes: la manera de seguir divirtiéndome, de reírme, de caminar todos los días, poder respirar, poder tomar agua, que son cosas que no pude hacer durante mucho tiempo”.

Yacopini también afirmó que “no hay que compararse”, sino que hay que afrontar lo que está viviendo cada uno con la mejor cara posible: “Se puede sonreír siempre que estemos viviendo algo duro. Hay que tratar de hacer lo mejor posible con lo que uno tiene al alcance de la mano, tratar de ser feliz y ser optimista”

Finalmente, señaló que siempre “hay un buen motivo para agradecer” y que se puede “encontrar siempre un motivo para sonreír cada día”, a la vez que agradeció a sus seguidores y pidió que contaran sus experiencias e impresiones al respecto.