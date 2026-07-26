PATA: la plataforma mendocina que busca reencontrar mascotas perdidas y frenar las estafas

Adrián Davolio es programador y creó PATA, un sistema web y móvil gratuito que asigna a las mascotas una identidad digital mediante un código QR. La iniciativa surgió tras perder a su perra y revivir esa angustia cuando su actual perro se fue de paseo y volvió. Esa experiencia lo impulsó a desarrollar una herramienta para ayudar a otras familias.

La experiencia llevó a Davolio a poner sus conocimientos al servicio de una solución pensada, sobre todo, para proteger a las familias de los estafadores que suelen aprovecharse de la desesperación de quienes buscan a una mascota perdida.

Perder a una mascota es una de las angustias más silenciosas que puede atravesar una familia. Adrián Davolio, creador de PATA , lo sabe bien. Hace cuatro años vivió esa experiencia con su perra, una ovejero alemán de un año que solía escaparse trepando el tejido romboidal del patio. Un día, mientras la familia estaba trabajando, el animal salió y nunca regresó.

"Fue una locura buscarla", recuerda Davolio. Publicaron avisos en distintas redes de búsqueda de mascotas, pero las publicaciones se "licuaban" entre cientos de otras y quedaban rápidamente sepultadas. Como si eso no alcanzara, también recibieron varios intentos de estafa de personas que aseguraban tener información sobre la perra a cambio de dinero.

La mascota nunca apareció. Sin embargo, la historia no terminó ahí. Hace tres años la familia incorporó un nuevo perro y, hace poco, un portón que quedó abierto por error volvió a encender las alarmas: el animal salió solo a recorrer el barrio. Esta vez, un vecino lo encontró, lo resguardó y pudieron recuperarlo.

Ese segundo episodio fue el punto de inflexión. "Empezamos nuevamente con la angustia de aquel momento cuando perdimos a nuestra perra. A partir de ahí dije: tengo que hacer algo por esto", relata Davolio. Entonces decidió combinar su experiencia como programador con herramientas de inteligencia artificial para anticipar distintos escenarios de estafa y desarrollar un sistema capaz de prevenirlos desde su diseño.

Perder a una mascota es una de las angustias más silenciosas que puede atravesar una familia. Rodrigo D'Angelo / MDZ

Ella se llama Odina, no está perdida y está bien pero es tan bonita que la usamos para ilustrar esta nota. Rodrigo D'Angelo / MDZ

Cómo funciona

PATA permite crear una cuenta gratuita con Google o con un correo electrónico verificado, y registrar todas las mascotas que se quiera: perros, gatos, una o diez. Cada una recibe un PATA ID único y permanente, y el sistema genera automáticamente una medalla con código QR que la familia puede imprimir y pegar en un calco o en una placa plástica.

Si la mascota se pierde y alguien la encuentra, basta con escanear el QR para acceder a la información que la familia decidió hacer pública. Desde ahí, quien la encontró puede marcar la opción "lo encontré", que exige completar datos personales —nombre, DNI, teléfono y una ubicación aproximada— antes de que el sistema le envíe un correo al dueño con esos datos de contacto. Ese requisito no es menor: es, según Davolio, el corazón antiestafa del proyecto. "No permitimos que se registren avisos de 'lo encontré' sin esos datos, porque ahí corremos riesgo de fraude", explica.

Seguridad antiestafas: el eje del sistema. Captura pata.ar

El eje: reducir el fraude

PATA es contundente en este punto: "no promete eliminar por completo el fraude —ningún sistema puede hacerlo—, pero reduce la exposición de datos, exige identificación y conserva trazabilidad para dificultar el abuso". Entre los mecanismos que aplica se destacan:

Acceso verificado : la información ampliada del catálogo de mascotas perdidas sólo está disponible para usuarios con cuenta activa, correo confirmado y documento único.

: la información ampliada del catálogo de perdidas sólo está disponible para usuarios con cuenta activa, correo confirmado y documento único. Exposición mínima : el listado público muestra solo foto y nombre; el resto de los datos se habilita según lo que autorice cada familia.

: el listado público muestra solo foto y nombre; el resto de los datos se habilita según lo que autorice cada familia. Consultas registradas : el sistema guarda qué usuario consultó cada mascota, con fecha, hora e IP, como respaldo ante un eventual abuso.

: el sistema guarda qué usuario consultó cada con fecha, hora e IP, como respaldo ante un eventual abuso. Detección de patrones sospechosos: la actividad anómala —por ejemplo, muchas consultas de mascotas muy distintas entre sí— puede bloquearse temporalmente para revisión.

Además, la plataforma advierte de forma explícita: PATA nunca pedirá una transferencia de dinero a cambio de información sobre una mascota, y recomienda desconfiar de cualquier persona que la exija antes de aportar una prueba verificable.

Gratis, hoy y siempre

Davolio insiste en un punto: la cuenta, el registro de mascotas, la identidad digital, la generación del QR, las alertas de pérdida y las funciones esenciales de gestión son gratuitas y lo seguirán siendo para las familias. Solo será opcional, a futuro, una medalla metálica con el QR grabado a láser, pensada para quienes prefieran no imprimir el diseño por su cuenta.

El sistema puede usarse desde la web y también instalarse como aplicación (PWA) tanto en Android como en iPhone, lo que permite acceder a él como si fuera una app nativa del celular.

"Espero que esto ayude a reencontrar mascotas con sus familias", resume Davolio, que hoy convive con un gato y un perro propios. Por ahora, el proyecto atraviesa lo que él mismo llama su "primera etapa", ya probada con un grupo de usuarios cercanos, mientras prepara una segunda instancia con nuevas funciones.