El emotivo video de Juan Cruz Yacopini donde habla de su impresionante recuperación

El 1 9 de diciembre de 2025 la vida de Juan Cruz Yacopini cambió por completo tras un accidente en el dique El Carrizal. El joven de solo 26 años estuvo internado en la Clínica de Cuyo, después en la terapia intensiva de Belgrano y finalmente fue derivado al centro de rehabilitación Fleni donde mejora día a día.

A seis meses del accidente, el Fleni publicó un emotivo video institucional donde Juan Cruz Yacopini cuenta con detalle como pasa sus días en el centro de rehabilitación y la importancia de la constancia y la disciplina para alcanzar resultados.

"Yo arranco a las 7.30 de la mañana, me cambio, desayuno y a las 9 ya estoy en kinesiología. Después tengo terapia ocupacional. Dos días a la semana tengo recnología en rehabilitación. Tengo musicoterapia todos los martes y miércoles tenemos una hora de tarde de juegos con los chicos. Y los sábados tenemos medio día de actividades. Disfruto mucho y he aprendido a darle la importancia necesaria a cada una de ellas porque sé que en el día a día me van a servir un montón", cuenta el joven mendocino.

"He entrenado toda mi vida y ahora es otro tipo de entrenamiento, mucho más específico, con mucha más calma, paciencia en donde los resultados no aparecen en el corto plazo pero hay que trabajar duro para poder estar de vuelta lo mejor posible. Si es arriba de un auto de carrera -que es lo que yo quiero- buenísimo y sino es volver a la normalidad, lo más similar a lo que yo viví", agrega.

Además, Juan Cruz Yacopini hace referencia al sostén que significan en su vida los vínculos familiares y de amistad . "En mi caso, el apoyo familiar ha sido fundamental. Yo estoy con mi papá y mi mamá desde el primer momento, mi novia y mis dos hermanas están en Mendoza y van y vienen cuando cuando pueden", dice.

"Pero no solo de mi familia he tenido un apoyo fundamental, también de mis amigos. Para mí es súper importante y o que te hace que el día termine pasando y ya el otro día volver a tener un mejor día y estar recargado de energía para lo que queda de la semana, del mes y seguir empujando cada día como si fuera el primero", relata.

juan-cruz-yacopini-262 Juan Cruz Yacopini junto a su mamá y un amigo. Instagram @juanxyacopini

El pilar profesional

Juan Cruz también habla de los profesionales que trabajan en el Fleni y la calidad humana del grupo. "Otro pilar importantísimo es el grupo humano de Fleni. Son grandes profesionales y lo valoro mucho. Yo por suerte me he rodeado de muy buena gente y le doy mucha importancia a la calidad humana de las personas.

"Me preguntan cómo estás cada día de la terapia, los veo todos los días de mi vida, esto es como ir al colegio y después te empiezan a conocer, te ven la cara y saben ya cómo estás, no hace falta a veces ni siquiera hablar, te entienden. Llevo cuatro meses y seguramente voy a estar un tiempo más compartiendo los mismos valores que con tu equipo de trabajo. Para mí es es fundamental y es lo que siento yo hoy en pleno", cerró.

Juan Cruz Yacopini utilizando su overol de carrera Juan Cruz Yacopini fue visitado por su equipo y volvió a utilizar su overol de carrera Redes sociales

El accidente

Juan Cruz Yacopini sufrió un accidente el 19 de diciembre de 2025 en el dique El Carrizal, mientras navegaba en una lancha junto a otras personas. En un momento, decidió arrojarse al agua sin advertir que se trataba de una zona de escasa profundidad, lo que provocó un fuerte impacto contra el fondo y un traumatismo severo en la cabeza.

El joven de 26 años fue trasladado de urgencia hasta la Ruta 62, donde lo esperaba una ambulancia del Servicio de Emergencias Coordinado. En ese traslado sufrió un paro cardiorrespiratorio y debió ser reanimado mediante maniobras de RCP.

Fue asistido inicialmente en el Hospital Perrupato de San Martín, donde ingresó con un diagnóstico de politraumatismo grave y shock medular. Posteriormente fue derivado a la Clínica de Cuyo y luego continuó su tratamiento en el Instituto Fleni, en la Ciudad de Buenos Aires.

yacopini Juan Cruz Yacopini continúa recibiendo muestras de apoyo. Instagram @juanxyacopini

El Fleni

Fleni es una organización sin fines de lucro creada en el año 1959 por el Dr. Raúl Carrea -entonces Jefe de la Sala 18 del Hospital de Niños Dr. Ricardo Gutiérrez- junto a un grupo de benefactores, con el objetivo inicial de contribuir a la prevención y lucha contra las enfermedades neurológicas de la infancia.

Con los años, el Fleni evolucionó hacia una prestación integral de patologías neurológicas que incluye la prevención, el diagnóstico, el tratamiento y la rehabilitación, y es hoy en día una institución médica de prestigio internacional que atiende a niños y adultos en todo lo relacionado a las Neurociencias.

Cuenta con dos sedes para la atención integral de pacientes adultos y pediátricos. En la sede Belgrano funciona nuestro centro de pacientes agudos. En la sede Escobar se ubica el Centro de Rehabilitación con 70 camas, el Centro de Imágenes Moleculares con PET-CT y Ciclotrón, y los Laboratorios de Investigaciones Aplicadas a las Neurociencias (LIAN).