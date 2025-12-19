Cómo fue el grave accidente que sufrió Juan Cruz Yacopini y qué se sabe sobre su salud

El deportista Juan Cruz Yacopini sufrió un grave traumatismo al lanzarse al agua desde una lancha en una zona de poca profundidad.

El accidente ocurrió en el Camping El Biguá, en el dique El Carrizal.

El deportista mendocino Juan Cruz Yacopini, de 26 años, resultó gravemente herido este viernes tras protagonizar un accidente náutico en el dique El Carrizal, en el sector conocido como Camping El Biguá, según informó el Ministerio de Seguridad.

De acuerdo con el parte oficial, Yacopini se encontraba junto a un grupo de personas navegando en una lancha dentro del espejo de agua cuando decidió arrojarse para bañarse. La maniobra se realizó en una zona de escasa profundidad, lo que provocó que impactara violentamente contra el fondo.

Como consecuencia del golpe, el deportista sufrió un severo traumatismo en la cabeza. Sus acompañantes lo trasladaron de inmediato hasta un punto de encuentro sobre Ruta 62, donde aguardaba una ambulancia del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC).

Traslado de urgencia y diagnóstico médico Durante el traslado, Juan Cruz Yacopini sufrió un paro cardiorrespiratorio, por lo que el personal médico debió practicarle maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP). Tras lograr estabilizarlo, fue derivado de urgencia al Hospital Perrupato.

En ese centro asistencial le diagnosticaron “politraumatismo grave y shock medular”. Luego de una primera estabilización, el deportista fue trasladado a la Clínica de Cuyo, donde permanece internado bajo estricta observación médica y con diagnóstico reservado.