El deportista Juan Cruz Yacopini tuvo un grave accidente y piden por su salud

El joven deportista, de 26 años, realizaba deportes náuticos en el dique. Referentes del deporte y de distintos ámbitos de Mendoza pidieron por él. "Pedimos una cadena de oración por Juan Cruz Yacopini que sufrió un grave accidente", postearon en redes sociales.

Según la información oficial, el accidente ocurrió en el camping El Biguá, de El Carrizal. Allí un grupo de personas se encontraba navegando en una lancha. Entre ellos estaba Juan Cruz. En un momento decidió arrojarse al agua para refrescarse. El lugar tenía poca profundidad e impactó con el fondo. Como consecuencia sufrió un fuerte golpe en la cabeza. El herido fue trasladado por sus amigos hasta un punto de encuentro con una ambulancia del Servicio de Emergencias Coordinado, sobre Ruta 62.

Cuando era asistido, sufrió un paro cardiorrespiratorio. "El personal médico le practicó maniobras de reanimación cardiopulmonar, logrando estabilizarlo y trasladarlo de urgencia al Hospital Perrupato", informaron oficialmente desde el Ministerio de Seguridad.