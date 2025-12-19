Grafitis satánicos y amenazas: detuvieron a un hombre por intimidaciones contra Javier Milei y la colectividad judía

Personal del Departamento Federal de Investigaciones (DFI) de la Policía Federal Argentina detuvo en la ciudad de Bahía Blanca a un hombre acusado de realizar amenazas contra la colectividad judía y contra el presidente de la Nación, Javier Milei .

El operativo fue supervisado por el Ministerio de Seguridad Nacional y se desarrolló como parte de la prevención y combate de hechos violentos de índole terrorista.

La investigación se inició a partir de un informe elaborado por la Dirección General de Inteligencia Criminal de la Policía Federal Argentina, que fue remitido al Departamento Unidad de Investigación Antiterrorista de la misma fuerza. En ese documento se advertía sobre la actividad de un usuario identificado como “ Walter.invade.la ” en una reconocida red social.

Con la información inicial, los investigadores realizaron un análisis detallado de la cuenta mencionada y detectaron numerosas publicaciones con amenazas de muerte . De acuerdo con lo relevado, los mensajes estaban dirigidos a integrantes de la colectividad judía y al presidente de la Nación, y contenían expresiones de violencia explícita y referencias ideológicas extremas.

Entre los contenidos más graves, el usuario manifestaba su intención de “pintar un cuadro con sangre judía como lo hizo el pintor austriaco”, en alusión a Adolf Hitler. También expresaba que había que estar “preparados para la batalla contra el sionismo , ya que la guerra es inminente”, y afirmaba que “ los judíos no son bienvenidos , van a tener paredón de fusilamiento y no van a tener Muro de los Lamentos”.

amenazas colectividad judia II Fotografías en el domicilio del detenido.

Otras publicaciones incluían expresiones en las que el individuo sostenía que iba a “convocar un contingente de alemanes que vengan con sus máquinas de agujerear de 30 centímetros, para que saquen corriendo a estas ratas”, lo que evidenciaba una reivindicación del nazismo y un fanatismo por Adolf Hitler, según consignaron los investigadores en el expediente.

El análisis de la actividad en la red social también permitió detectar amenazas dirigidas al presidente de la Nación. En ese marco, el usuario afirmaba que “hay que hacer una gran redada, matar a Milei y colgarlo en la Plaza de Mayo”. Dichas publicaciones se encontraban acompañadas por imágenes del mandatario con su cabeza clavada en una estaca, lo que incrementó la gravedad de la situación evaluada por los investigadores.

Así fue la detención del hombre

Ante estos elementos, la Policía Federal puso los resultados de la pesquisa en conocimiento del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 4, a cargo del juez Ariel Lijo, con intervención de la Secretaría N° 8, a cargo de Martín Canero. Desde ese juzgado se dispuso profundizar las tareas investigativas con el objetivo de identificar al autor de las publicaciones.

Como resultado de las pesquisas y de las tareas de inteligencia criminal, que incluyeron la aplicación de técnicas de análisis de fuentes abiertas e información pública, los efectivos lograron identificar al sospechoso. Se determinó que residía en un inmueble ubicado sobre la calle Matheu, en la ciudad de Bahía Blanca.

Con el material probatorio reunido, el Juzgado Federal de Bahía Blanca N° 1, a cargo del juez Walter López Da Silva, con intervención de la Secretaría N° 2 de Florencia Diez, ordenó el allanamiento del domicilio identificado. El procedimiento concluyó con la detención del investigado, un ciudadano argentino de 42 años.

Amenazas Colectividad Judia

¿Qué encontraron en su casa?

Durante la requisa del inmueble, los efectivos secuestraron un cuchillo militar táctico, que habría sido utilizado por el detenido en diversos videos intimidatorios difundidos en redes sociales. También se incautó un teléfono celular y otros elementos considerados de interés para la causa judicial.

En el marco del procedimiento, el personal policial observó en el interior de la vivienda distintos grafitis y pintadas con símbolos como pentagramas de cinco puntas, cruces invertidas e inscripciones numéricas como el “666”. Según se consignó en las actuaciones, estos elementos están asociados a prácticas esotéricas y a teorías conspirativas que vinculan el ocultismo, el satanismo y la religión judía.

El detenido quedó a disposición del juez Ariel Lijo junto con los elementos secuestrados, en el marco de una causa en la que se lo investiga por el delito de intimidación pública.