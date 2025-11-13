Amenaza de "masacre" en la Universidad Tres de Febrero: cerraron una sede

Un correo firmado por un supuesto exalumno anunció una “masacre” en la Universidad Tres de Febrero. Cerraron una sede y suspendieron una charla del padre Paco.

La Universidad Tres de Febrero (UNTREF) activó un protocolo de seguridad y cerró por prevención una de sus sedes luego de recibir una amenaza de “masacre” enviada por correo electrónico por quien se presentó como un exalumno. La intimidación derivó además en la suspensión de una charla prevista con el padre Paco Olveira, que también fue blanco de mensajes violentos.

Según el mail, el asunto advertía: “Este jueves me vengaré de todos en la UNTREF”. En el cuerpo del texto, el autor aseguró que iría “con una escopeta, explosivos y armas blancas” para “asesinar a la mayor cantidad de gente posible”. Agregó que actuaría motivado por supuestos episodios de acoso y humillación durante su paso por la institución, y llegó a compararse con el terrorista noruego Anders Breivik.

El mensaje incluyó referencias a foros de la deep web, amenazas de transmisión en vivo por Discord y un cierre en el que advertía que atacaría “sin importar que haya niños”.

Alarma en la Universidad Tres de Febrero Ante la gravedad del contenido, la UNTREF dispuso el cierre de la sede Caseros 2 y reforzó la seguridad en el resto de sus edificios.

En paralelo, el Consejo de Políticas Sociales de la universidad informó que decidió suspender la actividad prevista con el padre Paco Olveira, quien iba a encabezar una charla sobre las marchas de jubilados. Los organizadores denunciaron haber recibido una “amenaza de tiroteo y masacre” en la previa del encuentro.