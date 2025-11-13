Se grabó manejando a más de 170 km/h con su hijo en el asiento delantero y los videos son indignantes
Viralizaron videos de un hombre conduciendo de forma temeraria junto a su hijo y en moto a más de 100 km/h en Tucumán. Ya fue identificado y sancionado.
Este jueves un hombre fue identificado y suspendido por la Agencia Nacional de Seguridad Vial luego de que se difundieran videos de esta persona manejando a más de 170 kilómetros por hora sobre una avenida, con su hijo en el asiento delantero sin el cinturón de seguridad y realizando maniobras imprudentes.
El hecho ocurrió en la localidad de Bella Vista, en la provincia de Tucumán. Luego de varias denuncias junto a la viralización de distintos videos, la ANSV decidió suspenderle la licencia de conducir y será citado para someterse a distintas evaluaciones.
Las reiteras imprudencias de este hombre
Los videos que se difundieron en redes no solo lo muestran manejando de forma imprudente con su hijo sino también a bordo de una motocicleta, donde nuevamente esta persona se grabó manejando a más de 100 kilómetros por hora.
A partir de estas imágenes, la ANSV recordó que los excesos de seguridad ponen en riesgo a los pasajeros de un vehículo y, además, reiteraron que los menores de 10 años deben viajar siempre en el asiento trasero utilizando un Sistema de Retención Infantil, lo que indicaría que el menor que se observa en los videos tendría esa edad.
Este caso forma parte de un conjunto de acciones iniciado por la Agencia Nacional en distintas provincias donde se desalienta este tipo de conductas, sancionando a quienes se muestran conduciendo de forma imprudente.