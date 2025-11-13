La súper medida que relanzó el Banco Nación para comprar tu auto más fácil y en cuotas

El Banco Nación confirmó oficialmente la vuelta de los créditos para la compra de autos 0km y usados en cuotas.

El Banco Nación anunció este jueves el relanzamiento de su línea de créditos, destinada a la adquisición de autos 0 km y usados de hasta diez años de antigüedad, tanto de fabricación nacional como importados. Qué significa este anuncio para el sector y las condiciones del crédito.

La medida llega tras la baja de tasas dispuesta por la entidad, con el objetivo de reactivar el financiamiento automotriz y facilitar el acceso a unidades nuevas.

Condiciones del crédito del Banco Nación La tasa nominal anual en pesos será del 38%, lo que implica una reducción de 12 puntos respecto al esquema anterior, que se ubicaba en el 50 %. Los préstamos podrán financiar hasta el 100 % del valor del vehículo, incluidos los impuestos, con un monto máximo de $100 millones y un plazo de devolución de hasta 72 cuotas.

Una de las principales ventajas es que los créditos podrán solicitarse a sola firma, sin necesidad de garantía prendaria, es decir, sin que el vehículo quede como respaldo del préstamo. Además, los interesados podrán realizar el trámite de manera totalmente online, ya sean clientes o no del Banco Nación, y solo deberán presentar su DNI en las concesionarias adheridas.

Préstamos-Autos-Banco Nación - Interna 2 Créditos del Banco Nación para acceder a tu auto. El programa contempla la posibilidad de abrir una cuenta digital al instante, acceder a una tarjeta virtual y contratar seguros con descuentos especiales. Estas opciones están pensadas para agilizar el proceso y brindar más beneficios a los usuarios del crédito.