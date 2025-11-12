El Banco Nación lanza un crédito para el pago de aguinaldos de pymes

El Banco Nación ofrece a pymes un crédito a cinco meses y a una tasa del 35% para el pago de aguinaldos.

El Banco Nación anunció el lanzamiento de una nueva línea de crédito destinada a facilitar el pago de aguinaldos por parte de las empresas, en un contexto donde muchas buscan alivio financiero para cumplir con sus obligaciones salariales de fin de año.

La iniciativa, denominada Línea de Asistencia para el Pago de Aguinaldos, está dirigida tanto a micro, pequeñas y medianas empresas (MiPyMEs) como a grandes compañías de todos los sectores económicos. Su objetivo es brindar una herramienta ágil y con condiciones preferenciales para afrontar el pago del Sueldo Anual Complementario (S.A.C.).

La propuesta se destaca por ofrecer créditos en pesos con un plazo de hasta 150 días y un único desembolso, destinado exclusivamente al pago de aguinaldos. Las empresas que canalicen al menos el 50 por ciento de los haberes de su nómina a través del Banco Nación podrán acceder a una tasa fija preferencial del 35 por ciento anual. En tanto, aquellas que no cumplan con este requisito podrán optar por la misma línea con una tasa del 50 por ciento.

El monto del financiamiento no tiene un límite reglamentario y será evaluado de forma individual por la entidad, con la posibilidad de cubrir hasta el 100 por ciento de la nómina salarial para aquellas cuentas radicadas en el banco.