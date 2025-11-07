Banco Nación te devuelve 30% en McDonald's: cómo activar el importante beneficio

Banco Nación lanzó un 30% de reintegro en McDonald’s en Argentina, con tope mensual de $10.000, pagos desde el celular y vigencia hasta el 30 de noviembre.

Banco Nación activó un 30% de devolución para compras en McDonald's en todo el país. La promoción está vigente hasta el 30 de noviembre de 2025. Tiene un tope de reintegro de $10.000 por mes. Se orienta a usuarios del BNA que pagan con el celular y usan tarjetas Mastercard del banco.

Una ayuda real para planear el finde o resolver una comida rápida entre semana.

¿De qué se trata la promoción del Banco Nación? El beneficio corre todos los días y apunta a pagos digitales. En locales, el legal indica que la operación presencial debe hacerse con MODO BNA+. Hay que escanear el QR de MODO y elegir la tarjeta participante. La difusión también menciona el uso de NFC en teléfonos Android. Algunos canales admiten compras online. Recomendación práctica: confirmar en la app y en el mostrador qué modalidad acepta ese local. Así evitás sorpresas y asegurás el descuento.

El paso a paso es claro. Abrí MODO BNA+ antes de llegar a la caja. Escaneá el QR de MODO del comercio y seleccioná tu Mastercard del Banco Nación. Revisá el monto y aceptá. Guardá el ticket o la factura. El ahorro llega como “ajuste de crédito” en tu resumen. Puede impactar en el mismo cierre o en hasta dos resúmenes siguientes. Es una devolución bancaria, no un descuento en el ticket. Si pagás con saldo en cuenta, no aplica.

papas fritas mc donaldss Límites y letra chica El tope mensual es de $10.000. Una vez alcanzado, el resto se cobra a precio normal. La campaña es para “cartera de consumo”. No está pensada para ventas comerciales. El BNA aclara que no responde por la calidad de los productos. Vale para comercios adheridos. Conviene chequear la adhesión en la app. Para presenciales, el medio válido es MODO BNA+. El foco del legal está en tarjetas de crédito Mastercard del banco. En piezas de difusión se menciona también débito. Verificá condiciones por canal.