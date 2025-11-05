Banco Nación te devuelve hasta $48.000 en el supermercado los miércoles de noviembre

Noviembre trae una oportunidad concreta para bajar el ticket del supermercado . Banco Nación activó una promoción de los miércoles con 30% de devolución. El tope es de $12.000 por semana por cliente y corre hasta el 30/11. Si se usa cada miércoles del mes, el total acumulado puede alcanzar los $48.000.

Es un beneficio pensado para compras presenciales y online, siempre que el pago se haga de una forma puntual: a través de BNA+ MODO, con tarjeta de crédito Visa o Mastercard del BNA, en un pago.

El descuento se procesa como devolución de dinero. No aparece en caja, sino que se acredita después. El banco informa que el reintegro impacta dentro de los 30 días en la cuenta monetaria asociada a BNA+ de quien realizó la compra. Si paga un adicional, esa persona debe tener también una cuenta monetaria en el BNA para recibir la devolución. El tope es por CUIT y por miércoles; si se usan varias tarjetas de crédito del banco, el sistema suma los reintegros hasta alcanzar el límite semanal de $12.000.

La promo rige en comercios adheridos de todo el país y se aplica tanto en sucursales físicas como en tiendas digitales . Entre los sitios online confirmados figuran DIA Online, La Coope en Casa, Alvear, Chango Más, Toledo, The Food Market y Cordiez. La condición técnica es siempre la misma: abrir BNA+, elegir MODO, escanear el QR del comercio y seleccionar como medio de pago una tarjeta de crédito Visa o Mastercard del Banco Nación . No sirve pagar con saldo en cuenta ni con otros métodos fuera de MODO en BNA+.

Planificá la compra semanal para llegar al tope. Si el 30% de tu ticket supera el límite de $12.000, el excedente ya no genera devolución. Dividí los gastos por miércoles para optimizar el beneficio. Revisá que la tarjeta esté habilitada y que BNA+ MODO funcione antes de ir a la caja.

En compras online, verificá que el comercio figure como adherido y que el pago se realice dentro del flujo de MODO. Guardá comprobantes y capturas del proceso por cualquier reclamo.

Aclaraciones clave de la letra chica

La promoción es para cartera de consumo y se aplica únicamente en la República Argentina. El BNA no responde por la calidad de los productos adquiridos. El tope es individual y se calcula por CUIT cada miércoles. Si se usa más de un plástico del BNA, se suman reintegros hasta el límite semanal. Recordá que la operación debe ser en un pago y con crédito; las compras con débito, saldo en cuenta o billeteras fuera de MODO no participan.

Con precios en alza, un 30% que vuelve a la cuenta hace diferencia. Usado de forma ordenada, el beneficio de los miércoles permite financiar parte de la despensa, limpieza y frescos. El plan es simple: cuatro compras grandes, siempre con BNA+ MODO y tarjeta de crédito del Banco Nación, y un tope por semana que, bien aprovechado, suma hasta $48.000 de reintegro en noviembre.