Con el aumento del boleto, Banco Nación confirmó el beneficio para viajar gratis en micro

Luego de que el Gobierno de Mendoza confirmara que a partir del 10 de noviembre habrá un aumento en el boleto del colectivo, que dejará el precio del pasaje en $1.200, el Banco Nación aprovechó para garantizar la continuidad de un servicio que se ha vuelto clave para los usuarios.

Es que este lunes 3 de noviembre, la entidad bancaria confirmó que la promoción para viajar gratis o con un increíble descuento seguirá vigente hasta fines de noviembre.

Lo importante de la extensión de esta medida es que si contás con tarjetas Mastercard o VISA del Banco Nación podrás adherirte para aprovecharlo. Si no contás con esas tarjetas, igual podés descargarte la app del BNA para pagar con QR y obtener un descuento del 100%.

Este beneficio puede ser importante ya que en Mendoza el pasaje del micro pegará un salto en los próximos días y así los usuarios podrán seguir cuidando su bolsillo a la hora de movilizarse.

El beneficio del Banco Nación incluye un 80% de reintegro en viajes en subte y en colectivo con las tarjetas del BNA mediante Contacless. Para colectivos con tarjeta de crédito Mastercard hasta 60% de descuento por viaje a cargo del BNA y con un tope de reintegro de $3.000 por mes y por tarjeta. Mientras que el otro 20% de descuento está a cargo de Mastercard con un tope de $12.000.

A la hora de viajar en subte en la Ciudad de Buenos Aires, pagar con tarjeta de crédito Mastercard ofrece un 60% de descuento por viaje a cargo del BNA con tope de reintegro de $3.000 por tarjeta.

Un 80% de descuento recibirán quienes abonen con tarjetas del BNA Visa con un tope de reintegro de $15.000 por mes y por tarjeta. Mientras que con Mastercard débito se ofrece un 100% de reintegro en viajes en subte y colectivo abonando con contacless.

Para obtener un descuento del 100% de reintegro en tus pasajes en colectivo podés pagar con QR desde la app del BNA + con un tope de reintegro de $15.000. Esta es la fórmula más simple de utilizar y aplicar y la que más usan los que abordan el transporte público a diario para obtener el reintegro de forma inmediata.