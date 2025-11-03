Con el aumento del boleto, Banco Nación confirmó el beneficio para viajar gratis en micro
El Banco Nación informó que en noviembre seguirá vigente el beneficio para viajar gratis en colectivo. Cómo utilizarlo.
Luego de que el Gobierno de Mendoza confirmara que a partir del 10 de noviembre habrá un aumento en el boleto del colectivo, que dejará el precio del pasaje en $1.200, el Banco Nación aprovechó para garantizar la continuidad de un servicio que se ha vuelto clave para los usuarios.
Es que este lunes 3 de noviembre, la entidad bancaria confirmó que la promoción para viajar gratis o con un increíble descuento seguirá vigente hasta fines de noviembre.
Te Podría Interesar
Lo importante de la extensión de esta medida es que si contás con tarjetas Mastercard o VISA del Banco Nación podrás adherirte para aprovecharlo. Si no contás con esas tarjetas, igual podés descargarte la app del BNA para pagar con QR y obtener un descuento del 100%.
Este beneficio puede ser importante ya que en Mendoza el pasaje del micro pegará un salto en los próximos días y así los usuarios podrán seguir cuidando su bolsillo a la hora de movilizarse.
El beneficio del Banco Nación en detalle
El beneficio del Banco Nación incluye un 80% de reintegro en viajes en subte y en colectivo con las tarjetas del BNA mediante Contacless. Para colectivos con tarjeta de crédito Mastercard hasta 60% de descuento por viaje a cargo del BNA y con un tope de reintegro de $3.000 por mes y por tarjeta. Mientras que el otro 20% de descuento está a cargo de Mastercard con un tope de $12.000.
A la hora de viajar en subte en la Ciudad de Buenos Aires, pagar con tarjeta de crédito Mastercard ofrece un 60% de descuento por viaje a cargo del BNA con tope de reintegro de $3.000 por tarjeta.
Un 80% de descuento recibirán quienes abonen con tarjetas del BNA Visa con un tope de reintegro de $15.000 por mes y por tarjeta. Mientras que con Mastercard débito se ofrece un 100% de reintegro en viajes en subte y colectivo abonando con contacless.
Para obtener un descuento del 100% de reintegro en tus pasajes en colectivo podés pagar con QR desde la app del BNA + con un tope de reintegro de $15.000. Esta es la fórmula más simple de utilizar y aplicar y la que más usan los que abordan el transporte público a diario para obtener el reintegro de forma inmediata.