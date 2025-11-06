Banco nación activa una jugosa promoción para las compras en Shopping con importante reintegro

La promoción está pensada para quien quiere ir al shopping y gastar menos sin vueltas. Banco Nación activó un 20% de ahorro para compras presenciales en un pago, usando MODO BNA+. El proceso es simple: abrir la app, escanear el QR y elegir una tarjeta del banco como medio de pago.

Aplica con crédito Visa y Mastercard del BNA y también con Mastercard Débito. El atractivo central es claro: no hay límite de devolución.

Fechas y centros comerciales participantes de la promo del Banco Nación El beneficio corre los jueves y viernes. La primera tanda es el 6 y 7 de noviembre en Palmas del Pilar, Plaza Oeste, Portal Rosario y Unicenter. La segunda llega el 13 y 14 de noviembre en Abasto Shopping, Alto Avellaneda, Alto Palermo, Alto Rosario, Distrito Arcos, Mendoza Shopping, Soleil Premium Outlet y Terrazas de Mayo Shopping. Es clave que el local esté adherido y opere con QR de MODO. Conviene confirmarlo en la caja antes de pagar.

descunetos shopping 3 portada El ahorro se reconoce solo en operaciones presenciales hechas a través de MODO BNA+. Al escanear el QR del comercio, se debe seleccionar como medio de pago la tarjeta de crédito Visa o Mastercard del Banco Nación, o la Mastercard Débito del mismo banco. La promoción es para un solo pago. Si compra un adicional, también aplica, pero ese adicional debe tener una cuenta monetaria en el BNA vinculada a BNA+ para que la devolución se acredite sin demoras. Mejor revisar esto antes de salir.

La letra chica que conviene saber El reintegro se ve en la cuenta asociada a BNA+ del titular dentro de hasta 30 días desde la compra. No es un cambio de precio del comercio, sino una bonificación del banco que impacta luego. El beneficio rige en la República Argentina y para cartera de consumo. Como siempre, el banco no responde por calidad, stock o garantía de lo comprado. Guardar ticket y factura ayuda si hay que hacer un reclamo. Si surge un inconveniente técnico, la operatoria puede ajustarse según las condiciones del emisor.