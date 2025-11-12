Se cayó la app del Banco Nación: qué pasó y por qué los usuarios se quejaron

La app del Banco Nación presentó fallas en su funcionamiento. Los usuarios expresaron sus quejas por el mal andar de la plataforma.

BNA+, la App del Banco Nación, quedó sin funcionar por varias horas.

Una gran cantidad de usuarios del Banco Nación reportaron en las últimas horas inconvenientes para utilizar la aplicación móvil BNA+, que presentó interrupciones en distintas zonas del país. El servicio dejó de funcionar con normalidad e impidió realizar operaciones básicas como transferencias, pagos con QR y consultas de saldo, generando una oleada de quejas en redes sociales.

Desde las primeras horas de la tarde, los clientes comenzaron a notar errores al intentar ingresar o realizar transacciones. Muchos aseguraron que la app mostraba el mensaje “Lo sentimos, en este momento no podemos realizar la operación solicitada” o que se quedaba trabada en la pantalla de “procesando transacción”.

El problema afectó tanto a dispositivos con Android como con iOS y se concentró principalmente en Buenos Aires, Córdoba y Mendoza, según los reportes de los propios usuarios. En sitios que registran fallos de servicios digitales se observó un fuerte aumento de reclamos desde las 16:30 del martes, extendiéndose durante este miércoles también.

Hasta el momento, el Banco Nación no difundió un comunicado oficial explicando las causas del desperfecto. Sin embargo, especialistas apuntan a una posible falla en los servidores o en la conexión entre sistemas internos.

Qué hacer si la app del Banco Nación no funciona Mientras se trabaja en la solución, los usuarios pueden intentar algunos pasos para restablecer el acceso o continuar operando: