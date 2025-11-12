Se cayó la app del Banco Nación: qué pasó y por qué los usuarios se quejaron
La app del Banco Nación presentó fallas en su funcionamiento. Los usuarios expresaron sus quejas por el mal andar de la plataforma.
Una gran cantidad de usuarios del Banco Nación reportaron en las últimas horas inconvenientes para utilizar la aplicación móvil BNA+, que presentó interrupciones en distintas zonas del país. El servicio dejó de funcionar con normalidad e impidió realizar operaciones básicas como transferencias, pagos con QR y consultas de saldo, generando una oleada de quejas en redes sociales.
Desde las primeras horas de la tarde, los clientes comenzaron a notar errores al intentar ingresar o realizar transacciones. Muchos aseguraron que la app mostraba el mensaje “Lo sentimos, en este momento no podemos realizar la operación solicitada” o que se quedaba trabada en la pantalla de “procesando transacción”.
Te Podría Interesar
El problema afectó tanto a dispositivos con Android como con iOS y se concentró principalmente en Buenos Aires, Córdoba y Mendoza, según los reportes de los propios usuarios. En sitios que registran fallos de servicios digitales se observó un fuerte aumento de reclamos desde las 16:30 del martes, extendiéndose durante este miércoles también.
Hasta el momento, el Banco Nación no difundió un comunicado oficial explicando las causas del desperfecto. Sin embargo, especialistas apuntan a una posible falla en los servidores o en la conexión entre sistemas internos.
Qué hacer si la app del Banco Nación no funciona
Mientras se trabaja en la solución, los usuarios pueden intentar algunos pasos para restablecer el acceso o continuar operando:
Cerrar la sesión y reiniciar el teléfono.
Verificar que la app esté actualizada; si el error persiste, desinstalarla y volver a instalarla.
Borrar la caché y los datos temporales de la aplicación.
Comprobar que la conexión a internet (WiFi o datos móviles) sea estable.
Utilizar el home banking desde la web del Banco Nación como alternativa para realizar operaciones.
Hacia el final del día, algunos usuarios informaron que la aplicación comenzó a funcionar parcialmente, aunque todavía con demoras y errores esporádicos.
La caída de BNA+ generó molestias entre miles de clientes y volvió a poner sobre la mesa la necesidad de mejorar la estabilidad de los servicios digitales bancarios. Se espera que la entidad aclare en las próximas horas qué originó la falla y qué medidas tomará para prevenir que vuelva a suceder.