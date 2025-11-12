Banco Nación activa una jugosa promoción para ahorrar hasta $36.000 en el supermercado

Ir al supermercado se ha vuelto una de las tareas más pesadas para el bolsillo. La inflación no da tregua y llenar el carrito cuesta cada vez más. Pensando en esto, el Banco Nación (BNA) activó una promoción muy fuerte para darle un respiro a sus clientes.

Se trata de una oportunidad para ahorrar en la compra de la semana, que llega justo en un momento clave del mes.

El banco está ofreciendo un reintegro del 30% en las compras realizadas en supermercados. Este beneficio está disponible todos los miércoles del mes, con vigencia hasta el 30 de noviembre . Es una ayuda directa para que la compra de alimentos, bebidas y productos de limpieza sea un poco menos costosa.

Lo más atractivo de esta promo es su límite de reintegro. El banco devolverá hasta $12.000 por cliente y por semana . Por lo que si se usa los tres miercoles del mes el reintegro mensual será de $36.000. Es importante entender esto: el tope se renueva cada miércoles, no es un tope mensual. Esto significa que si un cliente gasta $40.000 un miércoles, recibirá $12.000 de vuelta. El dinero se acredita en la cuenta del cliente dentro de los 30 días siguientes a la compra.

Aquí viene el detalle más importante, y es clave prestar atención para no llevarse una sorpresa. Para que el 30% de reintegro se aplique, la compra debe hacerse exclusivamente a través de la aplicación BNA+ MODO .

El cliente debe escanear el QR de MODO en la caja y seleccionar como medio de pago las tarjetas de crédito participantes (Visa o Mastercard del BNA). No aplica si se paga con el saldo en cuenta de BNA+. La compra, además, debe ser realizada en un solo pago.

Válido en tiendas físicas y también online

Esta promoción es válida en toda la República Argentina, tanto en compras presenciales en los comercios adheridos como en pedidos online. Si preferís comprar desde casa, la promo incluye a varias cadenas importantes.

Podés usar el beneficio en las tiendas virtuales de DIA Online, La Coope en casa, Alvear, Chango Más, Toledo, The Food Market y Cordiez.

El banco aclaró que el reintegro se verá reflejado en la cuenta monetaria asociada a BNA+ de la persona que hizo la compra. Incluso si la compra la realiza un adicional, debe tener una cuenta monetaria en el BNA para recibir el dinero. Es una promoción para cartera de consumo. Sin duda, una gran oportunidad para hacerle frente a los precios de la góndola.