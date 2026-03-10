Banco Nación ofrece descuentos en bodegas y restaurantes en Mendoza

En el marco de la temporada vendimial, el Banco Nación lanzó una serie de promociones especiales en Mendoza que incluyen descuentos en bodegas , restaurantes y productos regionales. La iniciativa busca incentivar el turismo y el consumo local durante uno de los momentos más importantes del calendario provincial.

Las promociones estarán vigentes hasta el 15 de marzo y podrán aprovecharse en distintos comercios adheridos de toda la provincia, con beneficios que combinan descuentos, reintegros y cuotas sin interés.

Uno de los principales beneficios está orientado al turismo del vino. Los clientes del Banco Nación pueden acceder a un 20% de descuento en bodegas, con un tope de reintegro de $40.000.

Además, las compras podrán abonarse en tres cuotas sin interés, siempre que se utilicen tarjetas de crédito del banco a través de la billetera digital BNA+ MODO. La promoción aplica para tarjetas Visa Platinum y Signature o Mastercard Platinum y Black emitidas por la entidad.

La entidad financiera también incluyó beneficios para el sector gastronómico. En restaurantes, bares y cafeterías, los clientes pueden acceder a un 20% de descuento todos los días, con un tope de reintegro de $10.000.

Para aprovechar este beneficio, el pago debe realizarse de manera presencial utilizando BNA+ MODO, escaneando el QR de MODO y seleccionando como medio de pago tarjetas de crédito Visa o Mastercard del Banco Nación en comercios adheridos.

vino godoy cruz Bodegas con descuento con el Banco Nación. Prensa Godoy Cruz

Las promociones también alcanzan a la compra de productos regionales, donde se ofrece un 20% de descuento con un tope de reintegro de $20.000 por tarjeta por mes. En estos casos, las compras deben efectuarse en locales adheridos que operen con terminales o QR de +Pagos Nación, con la posibilidad de pagar en tres cuotas sin interés.

El reintegro de las promociones se acreditará como un ajuste de crédito en el resumen de la tarjeta, pudiendo aparecer en el mismo resumen en el que se realizó la compra o en los dos posteriores.

Bodegas y comercios adheridos

Entre las bodegas y establecimientos de Mendoza que participan de estas promociones se encuentran Familia Falasco, Domaine Bousquet, Bodega Jean Bousquet, Huentala Wines, Monteviejo, Piattelli, Penedo Borges y Jorge Rubio, entre otros.

De esta manera, durante la celebración de la Vendimia, los clientes del Banco Nación podrán disfrutar de la oferta enoturística y gastronómica de Mendoza con descuentos especiales que buscan impulsar la actividad económica y el turismo en la provincia