¿Cobrás en Banco Nación? El dato clave para ahorrar $40.000 en el supermercado
Banco Nación mantiene un beneficio clave para sus jubilados, permitiéndoles recuperar una suma considerable en sus compras diarias hasta fin de año.
El Banco Nación mantiene activo un programa de beneficios en supermercados que entra en su recta final y que está pensado pura y exclusivamente para sus clientes, ya sean jubilados o pensionados, que cobran los haberes de Anses en esa entidad. Es una ayuda directa para las compras de la semana.
El beneficio es un ahorro concreto del 5% en la compra. El banco reintegra hasta $5.000 por cliente cada semana. Si una persona organiza sus gastos y logra maximizar ese beneficio, puede acumular un reintegro máximo de $20.000 en un solo mes. Aquí está el dato clave: la promoción sigue vigente durante noviembre y diciembre. Esto significa que un jubilado que aproveche el tope ambos meses recibirá un total de $40.000 de vuelta en su cuenta. Una cifra que, sin dudas, hace una diferencia.
La letra chica: cómo activar el descuento del Banco Nación
Este es el punto más importante y donde muchos fallan. El descuento no es automático. No alcanza con solo pasar la tarjeta de débito o crédito por el posnet en la caja. Para que el banco realmente haga la devolución, la compra debe pagarse únicamente usando la aplicación BNA+ MODO. El cliente debe escanear el código QR del comercio al momento de pagar. Las tarjetas que entran en la promo son las de crédito Visa y Mastercard, y la tarjeta de débito Mastercard, siempre y cuando sean del Banco Nación. Si se paga con otra billetera virtual (aunque sea con la misma tarjeta) o se usa el plástico, el beneficio no corre.
Esta ventaja no está disponible los fines de semana. Funciona de lunes a viernes, una estrategia pensada para las compras de reposición semanal. Y el acuerdo es con las cadenas de supermercados más grandes y concurridas del país. La lista incluye a Carrefour, Coto, Chango Más, Día, Jumbo, Vea, Disco, La Anónima y Josimar. Es una red muy amplia. De todas formas, nunca está de más preguntar en la línea de cajas si esa sucursal específica está adherida, ya que a veces las tiendas de formato "express" o las franquicias quedan fuera del acuerdo principal.
Paciencia y un beneficio extra
Hay dos cosas más que un jubilado debe saber. La primera es una excelente noticia: este 5% de reintegro se puede sumar a las ofertas propias del supermercado. Es decir, si el comercio tiene un 2x1 o un descuento especial en un producto, el cliente puede aprovecharlo y, sobre el monto final que pague con BNA+ MODO, el banco calculará la devolución. Es un ahorro sobre el ahorro. La segunda es una cuestión de paciencia. El dinero no se descuenta en el ticket. El reintegro llega directamente a la cuenta bancaria del cliente, pero puede demorar hasta 30 días hábiles en aparecer.
Es una promoción personal, solo para el titular que cobra sus haberes de Anses en el BNA, y no se puede transferir. Con las fiestas tan cerca, es una herramienta financiera muy valiosa para planificar las compras grandes de fin de año y cerrar el calendario con un alivio merecido en la cuenta.