¿Cobrás en Banco Nación? El dato clave para ahorrar $40.000 en el supermercado

El Banco Nación mantiene activo un programa de beneficios en supermercados que entra en su recta final y que está pensado pura y exclusivamente para sus clientes, ya sean jubilados o pensionados, que cobran los haberes de Anses en esa entidad. Es una ayuda directa para las compras de la semana.

El beneficio es un ahorro concreto del 5% en la compra. El banco reintegra hasta $5.000 por cliente cada semana. Si una persona organiza sus gastos y logra maximizar ese beneficio, puede acumular un reintegro máximo de $20.000 en un solo mes. Aquí está el dato clave: la promoción sigue vigente durante noviembre y diciembre. Esto significa que un jubilado que aproveche el tope ambos meses recibirá un total de $40.000 de vuelta en su cuenta. Una cifra que, sin dudas, hace una diferencia.

La letra chica: cómo activar el descuento del Banco Nación Este es el punto más importante y donde muchos fallan. El descuento no es automático. No alcanza con solo pasar la tarjeta de débito o crédito por el posnet en la caja. Para que el banco realmente haga la devolución, la compra debe pagarse únicamente usando la aplicación BNA+ MODO. El cliente debe escanear el código QR del comercio al momento de pagar. Las tarjetas que entran en la promo son las de crédito Visa y Mastercard, y la tarjeta de débito Mastercard, siempre y cuando sean del Banco Nación. Si se paga con otra billetera virtual (aunque sea con la misma tarjeta) o se usa el plástico, el beneficio no corre.

jubilada supermercado (2) Shutterstock Esta ventaja no está disponible los fines de semana. Funciona de lunes a viernes, una estrategia pensada para las compras de reposición semanal. Y el acuerdo es con las cadenas de supermercados más grandes y concurridas del país. La lista incluye a Carrefour, Coto, Chango Más, Día, Jumbo, Vea, Disco, La Anónima y Josimar. Es una red muy amplia. De todas formas, nunca está de más preguntar en la línea de cajas si esa sucursal específica está adherida, ya que a veces las tiendas de formato "express" o las franquicias quedan fuera del acuerdo principal.

Paciencia y un beneficio extra Hay dos cosas más que un jubilado debe saber. La primera es una excelente noticia: este 5% de reintegro se puede sumar a las ofertas propias del supermercado. Es decir, si el comercio tiene un 2x1 o un descuento especial en un producto, el cliente puede aprovecharlo y, sobre el monto final que pague con BNA+ MODO, el banco calculará la devolución. Es un ahorro sobre el ahorro. La segunda es una cuestión de paciencia. El dinero no se descuenta en el ticket. El reintegro llega directamente a la cuenta bancaria del cliente, pero puede demorar hasta 30 días hábiles en aparecer.