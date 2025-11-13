En qué teléfonos dejará de funcionar WhatsApp desde diciembre

WhatsApp no estará más disponible en algunos celulares desde el próximo mes y ya se conoció la lista de teléfonos.

Desde el 30 de noviembre, WhatsApp dejará de ser compatible con una serie de teléfonos móviles antiguos. La medida afectará a modelos que no cumplen con los requisitos mínimos del sistema operativo que la aplicación exige para seguir funcionando correctamente.

Por qué WhatsApp dejará de funcionar en algunos dispositivos Según la compañía, los equipos que operan con versiones antiguas de Android o iOS ya no pueden ejecutar las funciones más recientes de la plataforma, como las videollamadas de alta calidad, las herramientas de inteligencia artificial, los nuevos sistemas de seguridad y el cifrado mejorado.

Además, muchos de esos teléfonos dejaron de recibir actualizaciones de seguridad por parte de sus fabricantes, lo que representa un riesgo para la privacidad de los usuarios.

Cambios WhatsApp - Portada WhatsApp con renovación mes a mes. shutterstock A partir de esta actualización, WhatsApp solo funcionará en:

Teléfonos Android con sistema operativo Android 5.0 Lollipop o superior.

iPhones con iOS 12 o versiones posteriores. Los modelos que no puedan actualizarse a estas versiones dejarán de tener acceso a la aplicación.