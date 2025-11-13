En qué teléfonos dejará de funcionar WhatsApp desde diciembre
WhatsApp no estará más disponible en algunos celulares desde el próximo mes y ya se conoció la lista de teléfonos.
Desde el 30 de noviembre, WhatsApp dejará de ser compatible con una serie de teléfonos móviles antiguos. La medida afectará a modelos que no cumplen con los requisitos mínimos del sistema operativo que la aplicación exige para seguir funcionando correctamente.
Por qué WhatsApp dejará de funcionar en algunos dispositivos
Según la compañía, los equipos que operan con versiones antiguas de Android o iOS ya no pueden ejecutar las funciones más recientes de la plataforma, como las videollamadas de alta calidad, las herramientas de inteligencia artificial, los nuevos sistemas de seguridad y el cifrado mejorado.
Además, muchos de esos teléfonos dejaron de recibir actualizaciones de seguridad por parte de sus fabricantes, lo que representa un riesgo para la privacidad de los usuarios.
A partir de esta actualización, WhatsApp solo funcionará en:
-
Teléfonos Android con sistema operativo Android 5.0 Lollipop o superior.
iPhones con iOS 12 o versiones posteriores.
Los modelos que no puedan actualizarse a estas versiones dejarán de tener acceso a la aplicación.
Lista de teléfonos que quedarán sin soporte en WhatsApp
Entre los dispositivos que ya no podrán utilizar WhatsApp figuran algunos modelos populares de distintas marcas:
Samsung: Galaxy S3, Galaxy S4 Mini, Galaxy Note 2, Galaxy Core, Galaxy Trend y Galaxy S5.
Motorola: Moto G (primera generación) y Moto E (2014).
LG: Optimus G, Nexus 4, G2 Mini y G3.
Sony: Xperia Z, Xperia SP, Xperia T, Xperia V y Xperia Z2.
Huawei y HTC: Huawei Ascend Mate 2 y HTC One M8.
Apple: iPhone 5, iPhone 5c, iPhone 5s, iPhone 6 y iPhone 6 Plus (aquellos que no puedan actualizarse a iOS 12).
Qué hacer si tu celular está en la lista
Si tu dispositivo figura entre los afectados, hay algunas opciones para no perder tus chats ni tu cuenta:
-
Verificar la versión del sistema operativo. Ingresá en “Configuración” → “Acerca del teléfono” y comprobá qué versión tenés.
Actualizar el sistema. Si el fabricante todavía ofrece una actualización compatible, instalala para mantener el acceso.
Hacer una copia de seguridad. Antes de cambiar de dispositivo, guardá tus chats en Google Drive (Android) o iCloud (iPhone).
Migrar a un nuevo teléfono. En caso de que tu equipo no permita actualizaciones, será necesario adquirir uno más moderno.