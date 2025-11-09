WhatsApp suma una nueva actualización para los chats grupales
La aplicación de mensajería instantánea cuenta con más de dos mil millones de usuarios en todo el mundo.
WhatsApp se ha convertido en el servicio de mensajería más utilizado en el mundo. Con más de dos mil millones de usuarios en 180 países, recientemente, la aplicación ha sumado una nueva actualización ideal para aquellos usuarios que utilizan los chats grupales.
Los grupos de chat se han convertido en una herramienta muy importante para debatir, organizarse y mantenerse en contacto con amigos, equipos de trabajo y familiares. Muchas veces, los mensajes dentro de estos grupos de WhatsApp quedan perdidos entre tanto texto, por lo que es muy fácil perder mensajes importantes. Para resolver ese problema, Meta está probando una actualización que promete simplificar las conversaciones: la posibilidad de mencionar a todos los integrantes con un solo clic.
"@todos", la nueva opción de WhatsApp
WhatsApp está desarrollando una herramienta que busca organizar la comunicación en los grupos más activos. Se trata la opción “@todos” (o “@all”), una función que permite notificar simultáneamente a todos los miembros con un solo mensaje, sin tener que escribir cada nombre por separado.
Este sistema es parecido al que ya implementaron otras plataformas colaborativas como Slack o Discord. Sin embargo, la app de Meta establecerá diferencias según el tamaño de cada chat. En aquellos con pocos participantes, cualquier integrante podrá utilizarlo libremente. En cambio, en los más grandes (con más de 32 personas), estará limitado exclusivamente a los administradores, con el fin de evitar el exceso de avisos y mantener el orden.