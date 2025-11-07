WhatsApp confirmó cuándo llegará una de las funciones más polémicas y esperadas

WhatsApp anunció la llegada de los nombres de usuario en reemplazo del número telefónico. La fecha oficial.

WhatsApp permitirá reservar un nombre de usuario, una función que promete mejorar la privacidad y la experiencia de los usuarios.

La aplicación de mensajería WhatsApp, propiedad de Meta Platforms, avanza hacia una transformación que permitirá a sus usuarios identificarse mediante un nombre de usuario en lugar de solo un número de teléfono. La empresa ha compartido con algunos de sus socios los plazos técnicos previstos y ya hay indicios de cuándo podría implementarse esta novedad.

Actualmente, para ser localizable en WhatsApp es necesario compartir el número de teléfono. Con esta nueva función, cada persona podrá elegir un alias único —un nombre de usuario— que funcionará como identificador dentro de la plataforma, lo que facilitaría ser encontrado sin dar el número personal.

La fecha de WhatsApp Según la información interna difundida por Meta y luego publicada por medios especializados, las empresas que utilizan la API de WhatsApp tienen hasta junio de 2026 para adecuar sus sistemas al nuevo identificador corporativo (denominado “Business-Scoped User ID” o BSUID).

De ese modo, la adopción general de nombres de usuario entre usuarios particulares se espera para la segunda mitad de 2026. Algunas versiones beta ya han mostrado esta opción en pruebas tempranas.

La medida responde a dos grandes objetivos: por un lado, mejorar la privacidad de los usuarios, al permitir que sus números no deban divulgarse; por otro, ofrecer nuevas posibilidades para marcas y empresas, que podrán tener un nombre de usuario definido y estable, sin depender del número telefónico. Además, se anticipa que la competencia con otras apps que ya usan alias (como Telegram) también haya acelerado esta decisión.