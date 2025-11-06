WhatsApp prepara una nueva herramienta para reforzar la seguridad de las cuentas

WhatsApp confirmó que trabaja en una nueva función para cuidar más a los usuarios. Asi operará la herramienta.

WhatsApp está trabajando en una función que permitirá mejorar la protección de las cuentas de manera más sencilla. Se trata de un nuevo apartado dentro del menú de ajustes, llamado “Configuraciones de seguridad estrictas”, que busca reunir en un solo lugar varias opciones de resguardo para el usuario.

El objetivo de esta actualización es facilitar la activación de medidas de seguridad sin necesidad de configurarlas una por una. Con solo habilitar este modo, la aplicación aplicará automáticamente un conjunto de funciones diseñadas para evitar fraudes, estafas o accesos indebidos.

Qué incluirá el nuevo modo de WhatsApp Entre las opciones que se activarán con esta configuración se encuentran:

La limitación del envío de fotos, videos o mensajes de voz de contactos desconocidos.

El bloqueo de llamadas provenientes de números que no están guardados.

La protección de la dirección IP en las llamadas.

La restricción para que solo los contactos puedan ver la información del perfil.

La activación automática de la verificación en dos pasos, una de las herramientas más efectivas para prevenir robos de cuentas. Celular-lento Celulares más seguros con la nueva función de WhatsApp. Además, el sistema impedirá que personas desconocidas agreguen al usuario a grupos, y también se podrá ocultar la vista previa de enlaces, lo que reduce la exposición a páginas potencialmente peligrosas.

Por el momento, esta función se encuentra en fase de prueba dentro de la versión beta de WhatsApp para Android, y todavía no tiene una fecha de lanzamiento confirmada para todos los usuarios.