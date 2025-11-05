WhatsApp: así podés programar mensajes con una función clave

WhatsApp incorporó una herramienta que permite programar mensajes para enviarlos en una fecha y hora determinada. Esta opción resulta especialmente útil para quienes desean enviar recordatorios, felicitaciones o mensajes laborales sin depender de hacerlo manualmente. Cómo hacerlo en Android y en iOS.

En los teléfonos con sistema Android, la función no está integrada de forma directa, pero se puede utilizar mediante aplicaciones externas. Algunas de las más conocidas son SKEDit o Wasavi , disponibles en la tienda Google Play.

Una vez instalada la app, es necesario otorgar los permisos solicitados, como el acceso a contactos y a las funciones de accesibilidad. Luego, se debe seleccionar la opción de WhatsApp, elegir el contacto o grupo al que se desea enviar el mensaje, escribir el texto, definir la fecha y hora, y guardar la programación.

Algunas de estas herramientas permiten activar una confirmación previa para revisar el mensaje antes de que se envíe automáticamente.

En dispositivos Apple, el proceso puede realizarse a través de la aplicación Atajos (Shortcuts) , que viene instalada por defecto en el sistema operativo iOS.

Para hacerlo, se debe ingresar a la sección “Automatizaciones”, seleccionar “Crear automatización personal”, definir el momento en que se enviará el mensaje (por ejemplo, una hora específica o un día concreto), y elegir la acción “Enviar mensaje por WhatsApp”.

Después, se selecciona el contacto, se escribe el texto y se guarda la automatización. En algunas versiones del sistema, puede ser necesario confirmar el envío de manera manual.

Programar mensajes permite ahorrar tiempo y mantener una mejor organización. Es una herramienta muy útil para recordar compromisos, enviar saludos de cumpleaños o planificar mensajes laborales.

También es práctica para quienes trabajan con personas en distintos husos horarios o necesitan enviar información a una hora específica sin estar pendientes del teléfono.

Aunque la función es muy práctica, no está completamente integrada en todas las versiones de WhatsApp, por lo que los usuarios de Android deben recurrir a aplicaciones externas.

Antes de instalarlas, se recomienda verificar la seguridad de las apps y revisar los permisos que solicitan. Además, es importante mantener el teléfono desbloqueado o con la app activa para garantizar que el mensaje se envíe correctamente en el momento programado.