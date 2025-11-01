Presenta:

Cómo activar el Modo Halloween en WhatsApp, fácil y rápido

Este sencillo truco para personalizar el celular te permite transformar tu WhatsApp con una divertida temática de Halloween.

Alejandro Llorente

WhatsApp permite personalizar los chats con un estilo oscuro y temático para Halloween. Foto: IA

Con la llegada del 31 de octubre, muchos usuarios buscan formas de personalizar sus redes sociales y aplicaciones. WhatsApp no se queda atrás: existe un truco muy sencillo para activar el "modo Halloween" y darle un aire oscuro y festivo a tus conversaciones.

Cómo activar el modo Halloween paso a paso

Cambiá el fondo de pantalla de los chats:

Entrá a cualquier conversación, tocá los tres puntos arriba a la derecha, seleccioná Fondo de pantalla y elegí una imagen temática. Podés descargar fondos con calabazas, murciélagos o tonos naranjas desde bancos gratuitos como Unsplash o Pinterest.

El &ldquo;modo Halloween&rdquo; es la nueva tendencia entre los usuarios que aman decorar hasta el celular. &nbsp;

Activá el modo oscuro de WhatsApp:

Desde Configuración > Chats > Tema, seleccioná Oscuro. Esto ayuda a generar ese ambiente tenebroso y misterioso típico de Halloween.

Personalizá el ícono de la app:

Si usás Android, podés cambiar el ícono con apps como Nova Launcher o X Icon Changer, reemplazándolo por uno con forma de calabaza o fantasma. En iPhone, podés hacerlo desde Atajos > Añadir acción > Abrir app y asignarle un nuevo ícono a WhatsApp.

Usá emojis y stickers temáticos:

WhatsApp incluye packs especiales de stickers de Halloween que podés descargar desde la tienda interna. También podés buscar emojis como para acompañar tus mensajes.

