Cómo activar el Modo Halloween en WhatsApp, fácil y rápido
Este sencillo truco para personalizar el celular te permite transformar tu WhatsApp con una divertida temática de Halloween.
Con la llegada del 31 de octubre, muchos usuarios buscan formas de personalizar sus redes sociales y aplicaciones. WhatsApp no se queda atrás: existe un truco muy sencillo para activar el "modo Halloween" y darle un aire oscuro y festivo a tus conversaciones.
Cómo activar el modo Halloween paso a paso
Cambiá el fondo de pantalla de los chats:
Entrá a cualquier conversación, tocá los tres puntos arriba a la derecha, seleccioná Fondo de pantalla y elegí una imagen temática. Podés descargar fondos con calabazas, murciélagos o tonos naranjas desde bancos gratuitos como Unsplash o Pinterest.
Activá el modo oscuro de WhatsApp:
Desde Configuración > Chats > Tema, seleccioná Oscuro. Esto ayuda a generar ese ambiente tenebroso y misterioso típico de Halloween.
Personalizá el ícono de la app:
Si usás Android, podés cambiar el ícono con apps como Nova Launcher o X Icon Changer, reemplazándolo por uno con forma de calabaza o fantasma. En iPhone, podés hacerlo desde Atajos > Añadir acción > Abrir app y asignarle un nuevo ícono a WhatsApp.
Usá emojis y stickers temáticos:
WhatsApp incluye packs especiales de stickers de Halloween que podés descargar desde la tienda interna. También podés buscar emojis como para acompañar tus mensajes.