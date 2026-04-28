WhatsApp: qué son los chats restringidos y para qué sirven

A lo largo de los años, WhatsApp ha sumando funciones que se enfocan en la privacidad y una de las más útiles es la posibilidad de restringir chats. Esta herramienta permite ocultar conversaciones sensibles y agregar una capa extra de seguridad sin necesidad de eliminarlas.

A diferencia de archivar o silenciar, los chats restringidos quedan completamente fuera de la vista en la lista principal y solo pueden abrirse mediante autenticación.

Cuando se restringe una conversación, esta pasa a una carpeta especial llamada “Chats restringidos”. Desde ese momento, el contenido del chat queda oculto, incluyendo el nombre del contacto y los mensajes en las notificaciones. En lugar de mostrar detalles, WhatsApp solo indicará: “1 nuevo mensaje”, sin revelar quién lo envió ni qué dice.

Para acceder a estos chats, el usuario debe autenticarse con alguno de estos métodos:

Código del teléfono

Huella dactilar

Face ID

Código secreto adiciona

Cómo activar o desactivar esta función

El proceso es simple y se puede aplicar tanto a chats individuales como grupales:

Mantener presionado el chat

Tocar “Más opciones”

Seleccionar Restringir chat

Dónde se ven los chats restringidos

Para encontrarlos, hay que desplazarse hasta el final de la lista de conversaciones y entrar en la carpeta correspondiente. También existe la opción de ocultarla completamente, lo que suma un nivel extra de discreción. En ese caso, solo se puede acceder ingresando el código secreto en la barra de búsqueda.

Una función pensada para la privacidad

Los chats restringidos se posicionan como una de las herramientas más completas de WhatsApp para cuidar la privacidad. No solo permiten ocultar conversaciones, sino también controlar el acceso de forma más estricta.