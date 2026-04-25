Qué ver en Netflix: la serie de suspenso que atrapa desde el primer capítulo

En Netflix, esta serie de suspenso e intriga se posiciona como una de las opciones ideales para maratonear el fin de semana.

En el catálogo de Netflix hay decenas de opciones para maratonear el fin de semana. Para quienes buscan una historia cargada de tensión, misterio y giros constantes, hay una serie que se destaca: Absentia.

Esta ficción policial sigue a Emily Byrne, una agente del FBI que reaparece tras haber estado desaparecida durante seis años, período en el que todos la creían muerta luego de una misión fallida. Su regreso no solo genera impacto en su entorno, sino que también abre interrogantes sobre lo que realmente ocurrió durante ese tiempo.

Al intentar reconstruir su vida, Emily se enfrenta a una nueva realidad: su marido rehizo su vida y su hijo creció junto a otra mujer. Mientras tanto, deberá lidiar con los traumas de su desaparición y con una serie de situaciones que pondrán en duda su propia memoria y su identidad.

absentia-netflix-ver La serie combina intriga, drama y giros inesperados. Foto: Netflix

Entre las mejores series de suspenso en Netflix Con tres temporadas de diez episodios cada una, Absentia es ideal para quienes disfrutan de las series de intriga que profundizan en los personajes. A lo largo de la historia, la trama se vuelve cada vez más intensa, con giros inesperados que mantienen el suspenso y hacen difícil dejar de verla.