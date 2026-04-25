Netflix: crimen real y drama en una miniserie de 8 episodios perfecta para el fin de semana

Si buscas una serie intensa para ver en pocos días, Netflix tiene varias opciones basadas en hechos reales. Una de las más comentadas es El cuerpo en llamas, un thriller policial que combina crimen, drama y relaciones complejas. Es una propuesta recomendable si te gustan las historias oscuras.

Estrenada en 2023, esta miniserie española pertenece al género thriller y drama criminal. Está creada por Laura Sarmiento y se compone de ocho episodios, con una duración aproximada de 50 minutos cada uno. Es una historia cerrada, ideal para ver este fin de semana.

La trama está inspirada en un caso real ocurrido en Barcelona. Todo comienza cuando aparece el cuerpo calcinado de un policía dentro de un auto. A partir de ese hecho, la investigación revela una trama llena de engaños, relaciones tóxicas y secretos entre los propios agentes involucrados.

A medida que avanza la historia, el foco se pone en Rosa y Albert, dos policías que quedan bajo sospecha. La serie muestra cómo la investigación va desarmando sus versiones y sacando a la luz vínculos marcados por la manipulación, los celos y la violencia.

El reparto está encabezado por Úrsula Corberó, Quim Gutiérrez, José Manuel Poga, Isak Férriz y Eva Llorach. La historia no sigue una línea totalmente lineal, sino que avanza mostrando distintas versiones de los hechos. Esto mantiene la tensión y genera dudas constantes sobre lo que realmente ocurrió.

El cuerpo en llamas es una miniserie atrapante, con una historia basada en hechos reales y una muy buena opción si buscas una producción para maratonear este fin de semana. ¡Prepara el pochoclo y recuéstate en el sillón!

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