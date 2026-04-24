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Qué ver en Netflix si te gusta el terror intenso y sin pausa

Película de terror argentino, en Netflix, donde una entidad demoníaca comienza a expandirse en un pueblo rural, generando una pesadilla cada vez más intensa.

Cynthia Garrido

NETFLIX. Cuando acecha la maldad

NETFLIX. Cuando acecha la maldad

Si te encuentras buscando una película de terror para ver en streaming, Netflix suele sumar títulos intensos y con historias fuera de lo común. Una de las más comentadas del cine argentino reciente es Cuando acecha la maldad, una propuesta que mezcla posesiones, tensión rural y un clima de desesperación constante.

Es una buena opción si te gusta el terror más crudo y sin explicaciones fáciles. Estrenada en 2023, fue escrita y dirigida por Demián Rugna. Tiene una duración de 99 minutos y es para mayores de 16 años.

La historia se desarrolla en un pueblo rural aislado. Allí, dos hermanos descubren a un hombre infectado por una presencia demoníaca. Esa entidad está por “nacer” y desatar el mal en el lugar. Intentan detenerlo, pero sus acciones solo empeoran la situación y aceleran el horror.

Cuando acecha la maldad ya se encuentra disponible en Netflix.
Netflix. Cuando acecha la maldad

Netflix. Cuando acecha la maldad

A partir de ese punto, el relato se vuelve cada vez más desesperante. El mal no solo afecta a una persona, sino que empieza a expandirse. La película trabaja mucho la idea de la propagación del horror y de cómo los personajes intentan sobrevivir en un contexto cada vez más fuera de control.

El elenco está encabezado por Ezequiel Rodríguez, Demián Salomón y Silvina Sabater. También participan Luis Ziembrowski y Emilio Vodanovich, entre otros. La película evita explicar demasiado y apuesta por generar impacto a través de lo que se ve y se sugiere.

Cuando acecha la maldad es una película de terror fuerte, con escenas intensas y una narrativa que no da respiro. Es ideal para quienes buscan algo diferente dentro del género, con identidad argentina y una propuesta que incomoda desde el principio.

Mira el tráiler de la película de Netflix

Embed - Cuando Acecha La Maldad Trailer Oficial (2023)

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