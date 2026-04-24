Qué ver en Netflix si te gusta el terror intenso y sin pausa

Si te encuentras buscando una película de terror para ver en streaming, Netflix suele sumar títulos intensos y con historias fuera de lo común. Una de las más comentadas del cine argentino reciente es Cuando acecha la maldad , una propuesta que mezcla posesiones, tensión rural y un clima de desesperación constante.

Es una buena opción si te gusta el terror más crudo y sin explicaciones fáciles. Estrenada en 2023, fue escrita y dirigida por Demián Rugna. Tiene una duración de 99 minutos y es para mayores de 16 años.

La historia se desarrolla en un pueblo rural aislado. Allí, dos hermanos descubren a un hombre infectado por una presencia demoníaca. Esa entidad está por “nacer” y desatar el mal en el lugar. Intentan detenerlo, pero sus acciones solo empeoran la situación y aceleran el horror.

Cuando acecha la maldad ya se encuentra disponible en Netflix.

A partir de ese punto, el relato se vuelve cada vez más desesperante. El mal no solo afecta a una persona, sino que empieza a expandirse. La película trabaja mucho la idea de la propagación del horror y de cómo los personajes intentan sobrevivir en un contexto cada vez más fuera de control.

El elenco está encabezado por Ezequiel Rodríguez, Demián Salomón y Silvina Sabater. También participan Luis Ziembrowski y Emilio Vodanovich, entre otros. La película evita explicar demasiado y apuesta por generar impacto a través de lo que se ve y se sugiere.

Cuando acecha la maldad es una película de terror fuerte, con escenas intensas y una narrativa que no da respiro. Es ideal para quienes buscan algo diferente dentro del género, con identidad argentina y una propuesta que incomoda desde el principio.

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