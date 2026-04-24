Netflix estrena miniserie de 8 episodios basada en una impactante historia real

Netflix sumó una nueva miniserie basada en una historia real que promete atrapar al espectador con su drama y tensión.

Netflix sumó a su catálogo una de esas miniseries que atrapan desde el minuto cero. Se trata de La escalera (The Staircase), una historia de 8 episodios inspirada en una historia real que combina drama, crimen y tensión psicológica, prometiendo atrapar al espectador.

La producción sigue la vida de Michael Peterson, un escritor acusado de asesinar a su esposa, Kathleen, quien fue encontrada sin vida al pie de una escalera en su casa. A partir de ese momento, su vida cambia por completo y comienza una extensa batalla judicial marcada por la presión mediática y las dudas sobre lo ocurrido.

Caso real que mantuvo en vilo durante años La trama se basa en un hecho real ocurrido en Carolina del Norte y explora una de las grandes incógnitas del caso: si se trató de un accidente doméstico o de un crimen. La historia avanza mostrando el proceso judicial, los conflictos familiares y el impacto mediático que rodeó al caso durante más de una década.

Los motivos para verla lo completa el elenco de la miniserie. La misma está protagonizada por Colin Firth y Toni Collette, quienes logran darle profundidad a una historia cargada de tensión y giros inesperados.

la escalera La Escalera se estrenó en el año 2022 y Netflix la agregó recientemente a su catálogo. HBO