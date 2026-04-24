Netflix estrena miniserie de 8 episodios basada en una impactante historia real
Netflix sumó una nueva miniserie basada en una historia real que promete atrapar al espectador con su drama y tensión.
Netflix sumó a su catálogo una de esas miniseries que atrapan desde el minuto cero. Se trata de La escalera (The Staircase), una historia de 8 episodios inspirada en una historia real que combina drama, crimen y tensión psicológica, prometiendo atrapar al espectador.
La producción sigue la vida de Michael Peterson, un escritor acusado de asesinar a su esposa, Kathleen, quien fue encontrada sin vida al pie de una escalera en su casa. A partir de ese momento, su vida cambia por completo y comienza una extensa batalla judicial marcada por la presión mediática y las dudas sobre lo ocurrido.
Caso real que mantuvo en vilo durante años
La trama se basa en un hecho real ocurrido en Carolina del Norte y explora una de las grandes incógnitas del caso: si se trató de un accidente doméstico o de un crimen. La historia avanza mostrando el proceso judicial, los conflictos familiares y el impacto mediático que rodeó al caso durante más de una década.
Los motivos para verla lo completa el elenco de la miniserie. La misma está protagonizada por Colin Firth y Toni Collette, quienes logran darle profundidad a una historia cargada de tensión y giros inesperados.
Por qué verla en Netflix
La escalera se destaca por su enfoque detallado y su forma de reconstruir los hechos desde distintas perspectivas. Cada episodio suma nuevas piezas al rompecabezas, manteniendo la intriga hasta el final. Ideal para quienes disfrutan de las historias basadas en hechos reales, esta miniserie se convierte en una opción perfecta para maratonear el fin de semana.