Netflix: la miniserie de 7 episodios cortos perfecta para ver en un día

Si estás buscando una serie corta para maratonear, Netflix tiene varias opciones interesantes. Una es Esta mierda me supera ( I Am Not Okay with This), una historia juvenil distinta que mezcla drama, comedia y elementos sobrenaturales con un tono íntimo y oscuro. Estrenada en 2020, la miniserie está basada en la novela gráfica de Charles Forsman.

Fue creada por Jonathan Entwistle y Christy Hall, pertenece al género drama adolescente con toques de fantasía y cuenta con siete episodios breves que rondan los 20 a 30 minutos.

La trama sigue a Sydney Novak, una adolescente que intenta atravesar la vida en el colegio mientras lidia con problemas familiares y su propia identidad. Al mismo tiempo, comienza a descubrir que tiene poderes extraños que no puede controlar. La historia combina el crecimiento personal con situaciones inesperadas que rompen con lo cotidiano.

Uno de los ejes principales es el paso a la adultez. La serie aborda temas como la sexualidad, la amistad y el duelo, todo desde una mirada directa y sin demasiados filtros. A esto se suma el componente sobrenatural, que funciona como una metáfora de los conflictos internos de la protagonista.

El elenco está encabezado por Sophia Lillis en el papel de Sydney. La acompañan Wyatt Oleff como Stanley, Sofia Bryant como Dina y Kathleen Rose Perkins como la madre de la protagonista.

Otro aspecto destacado es su estilo. La miniserie tiene una estética simple, con una narración que avanza a través de la voz en off de la protagonista. Esto le da un tono más personal y cercano, como si el espectador estuviera leyendo su diario íntimo.

Es una miniserie ideal para quienes buscan algo corto y fácil de ver. Es una producción perfecta para ver de un tirón en un solo día.

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