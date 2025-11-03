WhatsApp mejora la seguridad: ahora las copias de seguridad están más protegidas que nunca

WhatsApp suma copias de seguridad cifradas de extremo a extremo con llaves de acceso, una función gratuita y disponible tanto para Android como para iPhone.

El cifrado de extremo a extremo llega ahora a las copias de seguridad de WhatsApp, ofreciendo una nueva capa de protección que se activa con una simple llave de acceso. La aplicación se convierte así en la primera plataforma de mensajería privada en ofrecer este nivel de seguridad de manera sencilla, independiente del dispositivo ( Android o iOS) y sin costo adicional.

Un paso más en la protección de datos Con más de 3 mil millones de usuarios en todo el mundo, WhatsApp amplió su compromiso con la privacidad. La nueva función permite cifrar las copias de seguridad de chats con una llave de acceso, evitando que terceros puedan leer los mensajes almacenados, incluso si acceden a la cuenta o al dispositivo.

image Whatsapp actualiza la política de seguridad para las copias de seguridad. Whatsapp "Muchos guardamos años de recuerdos valiosos en nuestros chats: fotos, mensajes de voz o conversaciones importantes. Protegerlos es esencial si perdés tu teléfono o necesitás transferir los datos a otro", explicaron desde la compañía en una publicación oficial.

Esta mejora de seguridad se apoya en llaves de acceso que permiten utilizar la huella dactilar, el rostro o el código de bloqueo de pantalla del usuario para cifrar los datos. De este modo, ya no es necesario recordar contraseñas largas ni complejas claves de cifrado. Con solo un toque o una mirada, los usuarios pueden aplicar la misma seguridad que protege sus mensajes y llamadas personales.

Cómo activar el cifrado en tus copias de seguridad en WhatsApp La nueva función se implementará de forma gradual en las próximas semanas. Para activarla, solo hay que ingresar en Ajustes > Chats > Copia de seguridad > Copia de seguridad cifrada de extremo a extremo. Desde allí, el sistema guiará paso a paso al usuario para establecer su llave de acceso personalizada.