WhatsApp suma portadas en los perfiles y busca parecerse más a Facebook

WhatsApp continúa sumando herramientas que acercan su diseño al de otras redes sociales. La plataforma de mensajería incorporará una función que permitirá a los usuarios añadir una foto de portada en sus perfiles, una característica inspirada en Facebook y LinkedIn, que busca dar mayor identidad visual a cada cuenta.

Esta novedad, que hasta ahora estaba disponible solo para cuentas empresariales, comenzará a llegar a los perfiles personales a través de una actualización en la aplicación estándar. La opción está actualmente en fase beta para Android (versión 2.25.32.2) y se desplegará progresivamente durante las próximas semanas.

Desde hace tiempo, WhatsApp Business permitía a las empresas incluir un banner superior para destacar su marca ante clientes y visitantes. Ahora, los usuarios comunes podrán usar esa misma herramienta para colocar una imagen representativa: una foto, un paisaje o cualquier elemento que refleje su estilo o estado de ánimo.

Según reveló el sitio especializado WABetaInfo , configurar una portada será sencillo. Bastará con ir al perfil, tocar el área de la foto principal y elegir una imagen desde la galería o tomar una nueva. Esta se mostrará en la parte superior del perfil y también podrá visualizarse en el menú de configuración, lo que facilitará su cambio o eliminación.

"La incorporación de la foto de portada busca dar a los usuarios un mayor sentido de pertenencia dentro de la app y seguir la tendencia visual de otras plataformas sociales", señalaron fuentes cercanas al desarrollo de la función.

La función de portada de perfil en WhatsApp se inspira en el diseño visual de otras redes sociales.

Controles de privacidad y visibilidad

La actualización también incluye nuevos controles para definir quién puede ver la imagen de portada. WhatsApp ofrecerá tres opciones básicas:

Todos

Mis contactos

Nadie

Por el momento, no se incluirá la opción “Mis contactos excepto…”, habitual en otras áreas de privacidad dentro de la app. Sin embargo, Meta no descarta sumar esta posibilidad más adelante, según la respuesta de los usuarios durante el periodo de prueba.

Esta herramienta responde a una tendencia general de personalización digital, donde los usuarios esperan tener más control sobre la apariencia de sus perfiles y la información que comparten.

Próximas funciones en camino

WhatsApp también prepara una actualización que permitirá añadir stickers de reacción a los estados, inspirada en Instagram. Los usuarios podrán elegir cualquier emoji como respuesta, y el creador del estado podrá ver quién reaccionó y con qué símbolo, manteniendo el cifrado de extremo a extremo.

Con estos cambios, WhatsApp sigue evolucionando hacia una experiencia más visual, flexible y personalizada, reforzando su posición como una de las plataformas de comunicación más relevantes del mundo digital.