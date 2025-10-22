WhatsApp suma una nueva función para usar en los chats en grupo

La aplicación de mensajería WhatsApp incorporará una herramienta muy esperada por los usuarios: la posibilidad de mencionar a todos los miembros de un chat grupal con una sola etiqueta, similar a la función “@everyone” de otras plataformas y que pronto será parte de la app.

Esta novedad ya está siendo probada en la versión beta 2.25.31.9 para Android y se espera que llegue al resto de los usuarios en las próximas semanas.

Con esta nueva función, al escribir el símbolo @ dentro de un grupo , además de los nombres de los contactos, aparecerá la opción “@todos”. Al seleccionarla, todos los participantes del grupo recibirán una notificación, lo que facilitará enviar mensajes importantes sin necesidad de mencionar a cada persona por separado.

En los grupos pequeños, cualquier integrante podrá usar la etiqueta. Sin embargo, en los grupos más grandes (de más de 32 personas), solo los administradores tendrán acceso a esta función para evitar abusos o exceso de notificaciones.

Además, WhatsApp trabaja en una opción para silenciar las notificaciones provenientes de este tipo de menciones, algo que será útil para quienes participan en varios grupos y prefieren reducir la cantidad de alertas.

La nueva función de WhatsApp permitirá etiquetar a todos en un grupo.

Esta nueva herramienta busca mejorar la comunicación dentro de los grupos, sobre todo en aquellos con muchos integrantes donde los mensajes importantes pueden perderse fácilmente. También resulta útil en contextos laborales, educativos o comunitarios, donde un aviso general puede ahorrar tiempo y evitar confusiones.

Con esta actualización, WhatsApp continúa fortaleciendo sus funciones colaborativas y de gestión de grupos, un aspecto clave de su estrategia para mantenerse como la aplicación de mensajería más utilizada del mundo.

Cuándo llegará la función

Aunque por ahora la opción está disponible solo para usuarios de la versión beta en Android, se espera que el lanzamiento oficial se produzca en los próximos meses y que luego se extienda a iOS y la versión web.

La etiqueta “@todos” representa una mejora sencilla pero significativa que promete hacer más prácticas y organizadas las conversaciones grupales dentro de la plataforma.