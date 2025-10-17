¿Juegos en WhatsApp? De qué se trata la nueva función que planean incorporar

WhatsApp continúa expandiendo sus funciones y busca reforzar la interacción dentro de sus canales. La aplicación prepara el lanzamiento de una nueva herramienta de preguntas y respuestas , pensada para que los administradores puedan generar dinámicas más entretenidas y participativas con sus seguidores.

Con la posibilidad de incorporar juegos , tal y como lo hizo Netflix, WhatsApp dejaría de ser solamente una app de mensajería instantánea y pasaría a ser una aplicación con distintos niveles de comunicación, buscando que haya entretenimiento con preguntas y respuestas en una función clave.

De acuerdo con la información proveniente de las versiones beta más recientes (particularmente la 2.25.30.5 para Android), la compañía está desarrollando un sistema de cuestionarios tipo “quiz”, que permitirá crear preguntas con varias opciones, de las cuales solo una será correcta.

El diseño de esta función será muy similar al de las encuestas actuales de WhatsApp. Los administradores podrán escribir una pregunta y añadir diferentes opciones de respuesta. Una vez publicada, cualquier usuario podrá participar, incluso si no está suscripto al canal.

Cuando alguien elija una respuesta, la aplicación mostrará de inmediato si fue correcta o no. En caso de acierto, aparecerá una animación de confeti a modo de celebración. A diferencia de las encuestas tradicionales, esta herramienta no busca recopilar opiniones, sino ofrecer un juego interactivo que promueva la participación y el aprendizaje.

Cómo eliminar los anuncios no deseados en el dispositivo celular Foto: Shutterstock

Esta función abre la puerta a distintos usos dentro de los canales:

Crear trivias temáticas o educativas.

Probar conocimientos sobre un tema en particular.

Fomentar la participación del público de forma más dinámica.

De esta manera, WhatsApp apunta a transformar los canales —que hasta ahora se limitaban a la difusión de mensajes unidireccionales— en espacios más activos y con contenido de valor para los seguidores.

Cuándo estará disponible en WhatsApp

Por el momento, el juego de preguntas y respuestas se encuentra en fase de pruebas y solo está disponible para un grupo reducido de usuarios. Una vez que finalicen los testeos y se analicen los resultados, la función será incorporada de manera oficial en futuras actualizaciones de la app.

Esta nueva herramienta se suma a otras funciones que WhatsApp viene preparando para fortalecer la interacción, como las encuestas, stickers animados y actualizaciones interactivas. Todo apunta a que la plataforma seguirá evolucionando hacia un entorno más social y participativo dentro de sus canales.