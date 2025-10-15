WhatsApp: la nueva función que promete divertirte por completo

WhatsApp confirmó una nueva función que permite controlar la animación de los emojis, de los stickers y de los GIFs.

WhatsApp sumó una nueva herramienta que les da a los usuarios la posibilidad de decidir si los emojis, stickers y GIFs se reproducen de forma automática o permanecen estáticos. Esta novedad llega tanto a dispositivos Android como iPhone y apunta a ofrecer una experiencia de chat más personalizada y era muy esperada.

La opción aparece dentro del menú de configuración, en el apartado de “Chats”, bajo la nueva categoría “Animaciones”. Desde allí, se puede activar o desactivar el movimiento automático de los diferentes elementos visuales de las conversaciones.

De esta manera, quienes prefieran una interfaz más tranquila pueden optar por desactivar las animaciones, mientras que quienes disfrutan del dinamismo visual pueden mantenerlas activas.

Qué cambia con esta actualización de WhatsApp Emojis animados: si se desactiva la animación, los emojis con movimiento se mostrarán fijos, igual que los tradicionales.

Stickers: al inhabilitar la reproducción automática, se mantendrán quietos hasta que el usuario toque el mensaje.

GIFs: si se desactiva la opción, se verán como una imagen estática y solo cobrarán movimiento al presionarlos. Cabe destacar que los stickers favoritos continuarán animándose dentro de su sección, incluso si la función general de animación está deshabilitada.

iPhone-Emokis-Stickers - Interna 1 Los emojis juegan un rol clave en WhatsApp Esta mejora busca ofrecer una experiencia más cómoda y ajustada a las preferencias personales. Entre sus beneficios se destacan: