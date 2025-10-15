WhatsApp ya resume tus conversaciones largas: cómo funciona la nueva herramienta con Meta AI

WhatsApp estrenó una función que permite resumir los mensajes no leídos con ayuda de inteligencia artificial.

WhatsApp sigue sumando funciones impulsadas por Meta AI, la inteligencia artificial de la empresa. La última novedad es “Resúmenes de mensajes”, una herramienta pensada para quienes reciben cientos de mensajes en grupos o chats activos y no tienen tiempo de leer todo.

Con esta función, será fácil ponerse al día con los mensajes de grupo de amigos y familia. Simplemente los usuarios deben pedirle a Meta AI que genere un resumen con los puntos más importantes de los mensajes no leídos.

IA en mensajes: cómo funciona y qué hace exactamente Al activar esta función, WhatsApp ofrece un botón para “Resumir mensajes”. Meta AI procesa los mensajes recientes del chat y crea un texto con los temas más relevantes: decisiones, preguntas, temas tratados o anuncios importantes.

El resumen desaparece una vez que el usuario se desplaza fuera de él o sale del chat. Es decir, no queda guardado, no se comparte con nadie más y tampoco se almacena en los servidores de Meta.

Los resúmenes de mensajes de WhatsApp comienzan a implementarse en algunos países y se espera su expansión global. Foto: Archivo Privacidad: qué es el "tratamiento privado" Una de las claves de esta función es el "tratamiento privado", una tecnología desarrollada por Meta que permite usar IA sin comprometer la privacidad. Los mensajes necesarios para generar el resumen se envían cifrados a servidores seguros, donde se procesan de forma temporal para crear el resumen, pero no se almacenan ni quedan registrados.