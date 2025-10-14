WhatsApp adopta la estética Liquid Glass de iOS 26 con una interfaz más fluida y moderna

La última versión de WhatsApp para iOS comienza a integrar el estilo Liquid Glass , una estética visual presentada con iOS 26 que combina transparencia, profundidad y fluidez en la interfaz. Este cambio busca modernizar la experiencia de uso y alinearse con el nuevo lenguaje de diseño del sistema operativo de Apple .

Según el sitio especializado WABetaInfo , la actualización ya se encuentra disponible en fase beta para un grupo limitado de usuarios, con el objetivo de recopilar comentarios antes del despliegue global.

"La idea es refinar la experiencia visual y medir el rendimiento de la interfaz antes de su lanzamiento oficial", explicaron los desarrolladores.

El nuevo estilo Liquid Glass aporta una sensación de capas y volumen a los elementos de la app. Componentes como la barra de pestañas ahora presentan una superficie semitranslúcida que difumina el contenido del fondo, generando una percepción de flotación sobre el resto de la pantalla.

Los íconos también se actualizan con animaciones más suaves, ofreciendo transiciones naturales entre secciones y una navegación más fluida. Además, el sistema adapta automáticamente las transparencias al modo claro u oscuro, manteniendo la coherencia visual en cualquier configuración.

Teclado y botones en sintonía con iOS 26

La integración con el teclado nativo de iOS 26 es otro de los cambios más destacados. Este adopta un diseño translúcido y reflectante que se funde con el fondo del chat, generando una experiencia inmersiva y coherente con el resto del entorno visual.

Los botones de navegación también fueron rediseñados bajo esta estética. Ahora muestran reflejos sutiles y una superficie transparente que responde con animaciones dinámicas al tacto. Esto otorga una sensación de mayor fluidez y modernidad, en línea con las tendencias de diseño del ecosistema Apple.

image Si activas la opción de transparencia podrás acceder al modo Liquid Glass. WhatsApp

A pesar de las mejoras visuales, algunos sectores de la interfaz —como la barra de chat— aún conservan elementos del diseño plano anterior. WhatsApp planea extender la compatibilidad de Liquid Glass a toda la aplicación en futuras versiones, lo que completaría la transición hacia un entorno más uniforme y contemporáneo.

Con esta actualización, WhatsApp busca no solo adaptarse al nuevo lenguaje estético de iOS 26, sino también reforzar su apuesta por la usabilidad y el diseño inmersivo, ofreciendo una experiencia que combine funcionalidad, estilo y coherencia visual para millones de usuarios de Apple en todo el mundo.