WhatsApp: las nuevas funciones que impulsa Meta AI que tenés que conocer

WhatsApp se prepara para incorporar nuevas funciones que son impulsadas por Meta AI para enriquecer la experiencia de los usuarios.

WhatsApp anunció una actualización significativa con herramientas que incorporan inteligencia artificial de Meta AI, con el propósito de ofrecer una experiencia más personalizada y funcional. Entre las nuevas funcionalidades se destacan la posibilidad de crear fondos y stickers propios, una mejora en las búsquedas dentro de los chats y opciones visuales más avanzadas para compartir contenidos multimedia.

Fondos personalizados con inteligencia artificial, temas de conversación adaptables y live photos son algunas de las novedades que ofrece WhatsApp con estas actualizaciones. Algunas vienen de ser probadas, y con mucho éxito, en Instagram.

Principales novedades de WhatsApp Fondos personalizados con IA Los usuarios podrán generar imágenes de fondo únicas —para videollamadas, estados, fotos o videos— directamente dentro de la aplicación, según sus preferencias estéticas. Esta funcionalidad aprovecha la IA para producir diseños originales sin salir del entorno del chat.

Temas de conversación adaptables Se habilitará la opción de elegir temas de chat según estados de ánimo o estilos predeterminados, lo que permitirá transformar la vista de las conversaciones y ofrecer una interfaz más dinámica, colorida y ajustada al gusto personal. Esta función particularmente es heredada de Instagram, que también pertenece a Meta. En cada chat se puede elegir un tema de fondo que simbolice algo para el grupo o la persona con la que estamos hablando. Es decir, si hablamos con nuestra pareja podemos elegir un fondo romántico y si es con amigos, quizás, uno que simbolice jugar al fútbol o un paisaje. Meta-Robótica - Interna 2 WhatsApp e Instagram pertenecen a Meta y copian funciones. Live Photos y fotos con movimiento Para usuarios de iOS llegarán las Live Photos, y para Android la funcionalidad de enviar fotografías con movimiento. Estas imágenes incluirán sonido y secuencia visual, lo que hará que los recuerdos compartidos sean más realistas y expresivos.

Mejoras en búsqueda interna Con la integración de Meta AI, la función de búsqueda ganará en eficacia: será más fácil encontrar mensajes, archivos, enlaces o contenido dentro de las conversaciones, incluso cuando el historial sea extenso. La disponibilidad de estas funciones puede variar según el país o el dispositivo del usuario. Algunas herramientas llegarán primero a regiones específicas como fase piloto, mientras que otras se desplegarán de forma gradual en todas las plataformas compatibles.