WhatsApp incorporará fotos en movimiento y otras 5 funciones clave: los detalles

Fotos con movimiento / Live Photos Ahora los usuarios podrán compartir imágenes que no solo muestran una escena, sino que la reviven con un breve movimiento y sonido, con capacidad similar a pequeños clips. Esta función está disponible para dispositivos iOS (Live Photos) y Android (fotos con movimiento).

Temas de chat personalizados con Meta AI Gracias a la integración de Meta AI, WhatsApp permite diseñar temas de conversación personalizados. Ya no se trata solo de elegir colores, sino de crear ambientes únicos acorde con el estilo o emoción del momento.

Fondos generados por IA para videollamadas, fotos y videos La aplicación también ofrece fondos virtuales creados por inteligencia artificial, que pueden usarse durante videollamadas o al momento de capturar fotos o videos. Se pueden elegir paisajes, entornos ficticios u otros escenarios temáticos.

Nuevos paquetes de stickers Para ampliar las posibilidades de expresión visual en los chats, se suman nuevos conjuntos de stickers con temáticas como “Vacaciones”, “Días de escuela” o “Pájaro intrépido”, con estilos variados para emociones concretas.

Búsqueda más inteligente de grupos Una mejora práctica: ahora se puede buscar un grupo dentro del historial escribiendo el nombre de una persona que forma parte de él. La app mostrará los chats colectivos en los que ambos son miembros, facilitando encontrar grupos relevantes.