WhatsApp incorporará fotos en movimiento y otras 5 funciones clave: los detalles

WhatsApp prepara nuevas funciones para mejorar la experiencia del usuario. Los especialistas ya hablan de herramientas inéditas.

WhatsApp se sigue renovando.

WhatsApp sumará muy pronto una nueva tanda de mejoras con seis funciones que ya están llegando o en proceso de implementación para millones de usuarios. La actualización incluye herramientas que combinan creatividad, inteligencia artificial y optimización de tareas cotidianas en la app.

Cuáles son las nuevas funciones que prepara WhatsApp

  • Fotos con movimiento / Live Photos

    Ahora los usuarios podrán compartir imágenes que no solo muestran una escena, sino que la reviven con un breve movimiento y sonido, con capacidad similar a pequeños clips. Esta función está disponible para dispositivos iOS (Live Photos) y Android (fotos con movimiento).

  • Temas de chat personalizados con Meta AI

    Gracias a la integración de Meta AI, WhatsApp permite diseñar temas de conversación personalizados. Ya no se trata solo de elegir colores, sino de crear ambientes únicos acorde con el estilo o emoción del momento.

  • Fondos generados por IA para videollamadas, fotos y videos

    La aplicación también ofrece fondos virtuales creados por inteligencia artificial, que pueden usarse durante videollamadas o al momento de capturar fotos o videos. Se pueden elegir paisajes, entornos ficticios u otros escenarios temáticos.

  • Nuevos paquetes de stickers

    Para ampliar las posibilidades de expresión visual en los chats, se suman nuevos conjuntos de stickers con temáticas como “Vacaciones”, “Días de escuela” o “Pájaro intrépido”, con estilos variados para emociones concretas.

  • Búsqueda más inteligente de grupos

    Una mejora práctica: ahora se puede buscar un grupo dentro del historial escribiendo el nombre de una persona que forma parte de él. La app mostrará los chats colectivos en los que ambos son miembros, facilitando encontrar grupos relevantes.

  • Escáner de documentos integrado para Android

    La plataforma integra una función para escanear documentos directamente con cámara, recortarlos y enviarlos sin salir del chat. Esto agiliza trámites que antes requerían apps externas; una función que hasta ahora estaba limitada a iOS.

Con esta actualización, WhatsApp busca dar pasos firmes para posicionarse no solo como herramienta de mensajería, sino también como centro de comunicación integral. Las funciones apuntan tanto al aspecto estético —mediante personalización y creatividad— como al práctico, facilitando tareas cotidianas como escanear documentos o ubicar chats.

Además, la alianza con Meta AI refuerza su apuesta por incorporar inteligencia artificial en funciones cotidianas, con el objetivo de anticipar necesidades y hacer más intuitiva la interacción.

