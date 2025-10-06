Whatsapp suma las traducciones en Android y iOS pero...

El servicio de mensajería más utilizado en el mundo, WhatsApp , confirmó oficialmente la llegada de una herramienta que permitirá traducir mensajes directamente desde la aplicación. La función busca facilitar la comunicación entre usuarios de distintos idiomas, aunque presenta algunas limitaciones según el sistema operativo Android o iOS .

De acuerdo con el blog oficial de la plataforma , los usuarios podrán mantener presionado un mensaje en otro idioma y seleccionar la opción 'Traducir'. También podrán elegir el idioma de origen o destino, y descargar los paquetes necesarios para usar el traductor sin conexión. Según WhatsApp , todas las operaciones se realizarán dentro de la app para garantizar una mayor privacidad, sin depender de servidores externos.

En Android , la herramienta incluirá una opción exclusiva para activar la traducción automática en una conversación completa, pero solo admitirá seis idiomas en esta primera etapa: inglés, español, hindi, portugués, ruso y árabe. En cambio, los usuarios de iPhone contarán con soporte para 21 idiomas desde el lanzamiento.

La función estará disponible tanto en chats individuales como grupales, y también en las actualizaciones de los canales, lo que amplía su alcance dentro del ecosistema de Meta.

WhatsApp y su crecimiento global

La incorporación del traductor se da en un contexto donde WhatsApp continúa ampliando sus herramientas de comunicación. La empresa reportó más de 3.000 millones de usuarios activos en más de 180 países, consolidándose como la aplicación de mensajería más usada del planeta.

image La nueva función de traducción de mensajes en WhatsApp ya está disponible para Android y iPhone. WaBetaInfo

Meta, su empresa matriz, destacó que esta expansión responde a su objetivo de mantener a las personas conectadas 'sin importar su idioma o ubicación geográfica'.

Aunque la novedad tiene una diferencia en la cantidad de idiomas entre Android e iOS, la compañía aseguró que seguirá ampliando el soporte con futuras actualizaciones. La función comenzó a desplegarse de manera gradual y podría tardar algunos días en llegar a todos los dispositivos. Con esta mejora, WhatsApp asume su papel como una herramienta clave para la comunicación global, impulsando la interacción entre usuarios de distintas culturas y regiones.