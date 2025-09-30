WhatsApp suma Live Photos, funciones con IA y mejoras en la búsqueda de grupos

Durante los últimos meses, WhatsApp incorporó nuevas funciones que amplían las posibilidades de comunicación y personalización. Entre las novedades destacan el envío de Live Photos en iOS , fotos en movimiento en Android , herramientas creativas impulsadas por Meta AI y mejoras prácticas como la búsqueda de grupos y el escaneo de documentos en dispositivos móviles.

La posibilidad de enviar imágenes dinámicas ya está disponible en la aplicación . En iOS se pueden compartir Live Photos y en Android las llamadas fotos en movimiento, que incluyen sonido y animación. Esta actualización permite a los usuarios compartir momentos más inmersivos y expresivos en cualquier plataforma.

Además, se anunciaron nuevos paquetes de stickers. Estos elementos buscan hacer las conversaciones más divertidas y facilitar la expresión de emociones sin necesidad de palabras.

Creatividad con Meta AI

Meta AI también se sumó a las novedades en WhatsApp. Ahora es posible crear temas personalizados para chats y generar fondos únicos en videollamadas, fotos y videos. Estas funciones permiten experimentar con distintos entornos virtuales, desde escenarios realistas hasta opciones más creativos. No obstante, la compañía aclaró que las herramientas basadas en inteligencia artificial aún no están disponibles para todos los usuarios.

shutterstock_2654848413 WhatsApp actualiza funciones para ambos sistemas operativos móviles. WhatsApp

Más funciones útiles en la app

Entre las mejoras prácticas, destaca una nueva forma de encontrar grupos. En la pestaña 'Chats', basta con buscar el nombre de un contacto para que la aplicación muestre los grupos que tienen en común. Esto facilita localizar conversaciones grupales con nombres poco recordables.

En Android, además, se incorporó un escáner de documentos que permite capturar, recortar, guardar y enviar archivos desde la propia aplicación. En iPhone, esta función ya estaba disponible.