WhatsApp: llegó la nueva función para los grupos que todos esperaban

WhatsApp incorpora una nueva función muy esperada y sirve también para esos usuarios que tienen los grupos silenciados.

WhatsApp ha lanzado una herramienta que cambiará la forma en que interactuamos en los chats grupales: la posibilidad de mencionar @todos (o @everyone) para que el mensaje llegue a todos los integrantes, incluso si tienen el grupo silenciado. Se trata de un aviso que nadie podrá ignorar en caso de conversaciones importantes o mensajes que todos deben leer.

Siempre en los grupos de WhatsApp está incluido aquel que nunca lee el grupo y que lo tiene silenciado en la opción "para siempre"; entonces es por eso que esta función llega para que ese usuario pueda estar también informado de todo lo que sucede en la conversación.

Hasta ahora, si alguien publicaba un mensaje importante en un grupo, corría el riesgo de que algunos miembros no lo vieran a tiempo porque tenían las notificaciones desactivadas. Con esta nueva opción, todos recibirán un aviso cada vez que se use la mención general, garantizando que el mensaje no pase desapercibido.

Aunque no es una función inédita —plataformas como Slack o Discord la usan desde hace tiempo—, su llegada a WhatsApp es especialmente útil por el enorme número de personas que usan la aplicación a diario.

También hasta el momento, uno podía arrobar a cada usuario para que luego le llegue la notificación; aunque eso no mandaba un alerta inmediato a quien tuviera el grupo silenciado. Es por eso que ahora la función llegó para cambiar eso.