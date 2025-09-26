Ideal para olvidadizos: WhatsApp suma los recordatorios

Con más de dos mil millones de usuarios en todo el mundo, WhatsApp se ha convertido en la aplicación de mensajería instantánea más elegida. En este sentido, entre la vorágine de la vida cotidiana, muchas veces se puede posponer la respuesta de un mensaje importante.

Para evitar que esta respuesta quede en el olvido, WhatsApp ha implementado una función que promete cambiarlo todo: los recordatorios. Se trata de una herramienta que permite establecer alertas personalizadas dentro de cualquier conversación, para que el usuario reciba una notificación sobre los mensajes más relevantes. Si bien esta función se encuentra en fase de prueba beta Android (2.25.21.14), se espera que llegue a todos los dispositivos en las próximas semanas.

¿Cómo activar los "recordatorios" en WhatsApp? Los recordatorios de WhatsApp son alertas que ayudan a no olvidar responder un mensaje específico dentro de un chat. Funcionan como una especie de alarma que se programa sobre el texto seleccionado, indicando el momento en que se desea recibir una notificación. Para activarla, solo tenés que seguir estos pasos: