¿Te hackearon WhatsApp? Esto es lo primero que tenés que hacer
Especialistas explicaron qué es lo primero que un usuario debe hacer si sufre el hackeo de WhatsApp.
En un mundo cada vez más conectado, sufrir un ataque a tu cuenta de WhatsApp puede generar pérdidas en privacidad, contactos y datos sensibles. Una simple distracción en la seguridad de nuestras cuentas o brindarle un código a un desconocido mientras somos engañados puede facilitar el acceso a nuestra intimidad.
Si te enterás de que alguien accedió a tu cuenta sin tu autorización, es clave actuar de inmediato para minimizar los daños. A continuación, te detallo qué hacer si estás en esta situación.
Cómo suele ocurrir un hackeo de WhatsApp
Algunas de las técnicas más usadas por quienes intentan apoderarse de cuentas de WhatsApp incluyen:
Obtener el código de verificación que la aplicación envía por mensaje de texto al número de teléfono.
Fingir ser el propietario de la cuenta al comunicarse con el soporte técnico para lograr el acceso.
Utilizar ingeniería social, engaños o distracciones para que el titular revele datos sensibles.
El paso a paso en WhastApp si te hackean
Bloqueá el acceso
Si aún podés entrar, cerrá sesión en todos los dispositivos desde la configuración de privacidad o seguridad que ofrece WhatsApp.
Verificá tu número
Intentá reactivar tu cuenta usando el número de teléfono que usás habitualmente. Al hacerlo, WhatsApp debería mandarte un PIN o código para asegurarse que sos el dueño.
Habilitá la verificación en dos pasos (2FA)
Esta herramienta añade una clave que sólo vos conocés, lo que dificulta que otros ingresen a tu cuenta aun teniendo tu número.
Avisá a tus contactos
Contales a tus amigos y familiares que fuiste víctima de un hackeo para que desconfíen de mensajes extraños que puedan venir de tu cuenta.
Contactá con soporte técnico
Escritura al soporte de WhatsApp para denunciar el hecho. Podés pedir ayuda para recuperar tu cuenta y que te orienten sobre los pasos siguientes.
Para evitar que esto vuelva a suceder, la recomendación es nunca compartir códigos de verificación ni contraseñas con nadie, incluso si parece venir de fuentes confiables. También se recomienda usar una contraseña o PIN fuerte, y si el dispositivo lo permite, biometría.
Otros especialistas recuerdan mantener actualizado tu sistema operativo y la aplicación de WhatsApp, ya que muchas correcciones de seguridad se aplican con actualizaciones. Y finalmente revisar los permisos de apps conectadas y evitá instalar software de orígenes sospechosos.