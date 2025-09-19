¿Te hackearon WhatsApp? Esto es lo primero que tenés que hacer

Especialistas explicaron qué es lo primero que un usuario debe hacer si sufre el hackeo de WhatsApp.

En un mundo cada vez más conectado, sufrir un ataque a tu cuenta de WhatsApp puede generar pérdidas en privacidad, contactos y datos sensibles. Una simple distracción en la seguridad de nuestras cuentas o brindarle un código a un desconocido mientras somos engañados puede facilitar el acceso a nuestra intimidad.

Si te enterás de que alguien accedió a tu cuenta sin tu autorización, es clave actuar de inmediato para minimizar los daños. A continuación, te detallo qué hacer si estás en esta situación.

Cómo suele ocurrir un hackeo de WhatsApp Algunas de las técnicas más usadas por quienes intentan apoderarse de cuentas de WhatsApp incluyen:

Obtener el código de verificación que la aplicación envía por mensaje de texto al número de teléfono.

Fingir ser el propietario de la cuenta al comunicarse con el soporte técnico para lograr el acceso.

Utilizar ingeniería social, engaños o distracciones para que el titular revele datos sensibles.

Especialistas en ciberseguridad dieron consejos sobre cómo protegerse de intentos de estafas luego del hackeo de la base de datos de las licencias de conducir Foto: Shutterstock Los hackers atacan en WhatsApp de forma predilecta.