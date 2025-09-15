WhatsApp: la nueva función que se podrá usar dentro de los chats

Si sos de esos usuarios a los que les gusta mandar muchos mensajes de WhatsApp o contar una historia a tus amigos a través del grupo más íntimo con ellos, esta nueva función puede llegar a revolucionar tus conversaciones en todo sentido. Esto llegará para solucionar el desorden dentro de los chats .

WhatsApp está incorporando una nueva herramienta que permitirá organizar mensajes en hilos , para que los usuarios puedan seguir distintos temas dentro de un mismo chat sin que las conversaciones se mezclen. La función se encuentra en fase de prueba en la versión beta 2.25.25.8 para Android.

Con esta novedad, cuando alguien inicie un tema en un chat, las respuestas quedarán agrupadas debajo del mensaje original , en lugar de perderse entre otros intercambios. Esto facilitará el seguimiento de conversaciones simultáneas, algo muy común en grupos de trabajo o chats con muchos participantes.

Cada hilo mostrará un botón que indicará cuántas respuestas tiene. Al pulsarlo, se abrirá la vista completa de ese intercambio. Además, será posible responder tanto al primer mensaje como a cualquier comentario dentro del hilo, lo que hará más clara la dinámica de la conversación.

Por ahora, la herramienta solo estará disponible para los mensajes que se envíen después de su activación, por lo que no se podrá reordenar el historial de chats antiguos. La función está habilitada únicamente para quienes usan la versión beta, y su lanzamiento para el resto de los usuarios dependerá de los resultados de esta etapa de prueba.

Con esta actualización, WhatsApp se suma a plataformas como Slack, Discord y Microsoft Teams, que ya ofrecen hilos como forma de organizar el intercambio de mensajes. La compañía busca reducir el desorden en los chats y hacer la experiencia más ordenada, tanto para el uso personal como profesional.

Aunque aún no se confirmó una fecha oficial para su lanzamiento general, se espera que esta función llegue a todos los usuarios una vez que finalicen las pruebas y se ajusten los últimos detalles.