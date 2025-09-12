"Mejores Amigos": la nueva función que WhatsApp le copiará a Instagram

WhatsApp está planeando renovar su plataforma de cara a los próximos meses y piensa robarle por completo una función fundamental que usa Instagram.

WhatsApp, la app con millones de usuarios en el mundo, está innovando cada vez más su interfaz, su diseño y también todas las funciones que comparte con otras redes de Meta como Instagram y Facebook. En este caso, busca robarle por completo una herramienta a la primera de ellas para seguir creciendo.

En concreto, WhatsApp está probando una nueva herramienta que permitirá compartir Estados de forma más privada, muy similar a la opción de “Mejores Amigos” que popularizó Instagram. La idea es que los usuarios puedan seleccionar un grupo reducido de contactos para mostrarles contenido exclusivo, sin que todos en su agenda tengan acceso.

Hasta el momento, a la hora de subir estados de WhatsApp uno puede seleccionar quién puede verlos y quiénes no eligiendo solamente "contactos" o "todos". También un usuario puede elegir ocultarle el estado a otro, pero hasta el momento no existía la lista de "Close Friends" o "Mejores Amigos" tal y como la promociona Instagram.

Así será la nueva función de WhatsApp y así funcionará Con esta actualización, será posible crear y editar en cualquier momento una lista personalizada de personas de confianza, sin que estas reciban notificaciones cuando sean agregadas o eliminadas. De esta manera, los usuarios podrán controlar quién ve sus publicaciones sin incomodidades ni explicaciones innecesarias.

Al igual que en el resto de la plataforma, los Estados compartidos en este modo estarán protegidos con cifrado de extremo a extremo, lo que garantiza que solo las personas incluidas en la lista puedan ver el contenido. WhatsApp remarcó que ni siquiera ellos pueden acceder a ese material.