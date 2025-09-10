WhatsApp: tres trucos escondidos que harán tu vida más fácil

Muchas veces, usamos WhatsApp sin saber que existen herramientas ocultas que pueden facilitarle la experiencia a sus usuarios.

Atajos de WhatsApp que servirán en tu día a día.

WhatsApp cuenta con más de dos mil millones de usuarios en el mundo, sin embargo, no todos ellos conocen las múltiples funciones escondidas que la plataforma tiene. Dentro de su menú, se esconden atajos poco explorados que pueden simplificar la comunicación, mejorar la organización de los chats o brindar más control sobre la privacidad.

Estas herramientas han sido incorporadas de manera paulatina dentro de WhatsApp para poder cubrir las necesidades de los usuarios dentro de la aplicación. Descubrir estas funciones ocultas permite ahorrar tiempo y personalizar la experiencia. ¿De cuáles se trata?

Una lista de los teléfonos celulares que podrían ya no tener más WhatsApp este año. Foto: Archivo MDZ Trucos de WhatsApp que facilitarán tu vida. Foto: Archivo MDZ

Lo importante “a mano” WhatsApp permite fijar hasta tres conversaciones en la parte superior de la pantalla. Este “acceso directo” brinda la posibilidad de acceder rápidamente a los chats más importantes. Activar esta función es muy sencillo: solo hay que mantener pulsado el chat y tocar el ícono de pin.

Fotos en alta calidad Enviar fotografías sin perder definición puede ser posible al compartirlas como documentos en lugar de adjuntarlas desde la galería. Este truco ayuda a conservar la resolución original, sin perder píxeles.