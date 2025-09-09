El nuevo diseño que tendrá WhatsApp en muy pocos celulares

La aplicación de mensajería más utilizada del mundo, WhatsApp , se encuentra en pleno proceso de renovación estética para los usuarios de iPhone . El cambio responde a la llegada de iOS 26, que incorpora el innovador diseño denominado Liquid Glass, caracterizado por transparencias, reflejos y un efecto de cristal que aporta mayor sensación de profundidad e interacción visual.

En las versiones beta ya puede verse una modificación notable: la barra de navegación, que antes estaba en la parte superior, se traslada al borde inferior de la pantalla. Allí aparecen los accesos directos a funciones principales como “Novedades”, “Llamadas”, “Comunidades” (o en algunos casos el buscador), “Chats” y “Opciones”.

El rediseño no solo cambia la ubicación de elementos, sino que transforma toda la apariencia de WhatsApp para integrarse mejor con el ecosistema visual del nuevo sistema operativo de Apple . Aún no han trascendido imágenes oficiales del diseño, aunque sí la información de sus nuevas disposiciones.

Los menús, botones y pestañas se muestran con transparencias dinámicas que reaccionan a la luz y a los gestos táctiles, ofreciendo una experiencia más fluida y moderna.

Aunque iOS 26 ya comenzó a llegar a los dispositivos compatibles, la actualización de WhatsApp con este nuevo estilo todavía se encuentra en fase de pruebas. Se estima que su lanzamiento oficial podría producirse en las próximas semanas.

Apple lanzó a la venta el nuevo iPhone 17

Apple confirmó que la nueva familia de iPhone estará disponible en preventa internacional desde el 12 de septiembre y en Estados Unidos a partir del 19.

El nuevo iPhone Air llega con un diseño ultradelgado de 5,6 mm, pantalla de 6,5 pulgadas protegida con Ceramic Shield y un marco de titanio. Su cámara trasera única de 48 MP permite zoom 2x, retratos y grabación simultánea con la cámara frontal.

iPhone17 Así es el nuevo iPhone 17, que tendrá nuevos diseños en WhatsApp.

El iPhone 17 estándar incorpora una pantalla de 6,3 pulgadas con tasa de refresco adaptativa de 1 a 120 Hz y recubrimiento antirreflejo. La cámara frontal ahora integra un sensor cuadrado que permite selfies en orientación vertical u horizontal sin girar el dispositivo.