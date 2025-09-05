WhatsApp: cuáles son las nuevas funciones lanzadas por la app en 2025

WhatsApp sigue innovando y aportando distintas características a su app tanto para Android como para iOS con actualizaciones.

WhatsApp es sin duda la aplicación de mensajería instantánea más utilizada en el mundo con millones de usuarios en todo el planeta. Eso lleva a que Meta todo el tiempo esté pensando en actualizarla y darle más funciones para mejorar la experiencia de quien usa la app.

En 2025 se introdujeron cambios significativos que han dado de qué hablar y que han mejorado sin dudas a la aplicación desde que está en manos de Mark Zuckergberg y su empresa gigante.

Si bien algunas nuevas funciones o actualizaciones pueden pasar desapercibidas en la diaria, hacen mejorar a la app con pequeños detalles o grandes modificaciones, como los estilos y colores dentro de la interfaz de WhatsApp.

Whatsapp Facebook Instagram redes sociales efe Meta sigue promocionando actualizaciones para WhatsApp y sus demás redes sociales. EFE

Las nuevas funciones de WhatsApp en 2025 Asistente de escritura con inteligencia artificial : corrige errores ortográficos y adapta el tono de los mensajes (profesional, divertido, empático), ofreciendo distintas formas de expresar tus ideas.

Chats de audio estilo walkie-talkie : mensajes de voz en tiempo real dentro de un grupo, ideales para comunicaciones rápidas y fluidas. Funcionan deslizando hacia arriba en un chat grupal.

"Tu turno" : permite reaccionar a las actualizaciones de tus contactos con fotos, videos o texto, fomentando una interacción más cercana y dinámica.

Música en los estados : al crear un estado, aparece un ícono de nota musical que permite acceder a millones de canciones. Se pueden elegir fragmentos de hasta 15 segundos (si es imagen) o 60 segundos (si es video).

"Me gustás" y menciones privadas en estados: los usuarios pueden dar “Me gusta” con un ícono de corazón y mencionar a otros de forma privada en sus estados.