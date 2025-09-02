La nueva función de WhatsApp que sirve para cuando no te contestan una llamada

WhatsApp sigue ampliando sus herramientas para mejorar la comunicación entre los millones de usuarios que tiene en el mundo. La última novedad es la posibilidad de grabar un mensaje de voz cuando una llamada no es atendida, algo que agiliza el intercambio y acerca la experiencia a la de un contestador automático.

Si bien parece ser una función de las llamadas tradicionales que se hacían por teléfono fijo y que siguen disponibles en los celulares, esta trae la novedad de que se suma a la app que ya tiene todo el mundo y facilita la comunicación entre los usuarios para notificar la llamada.

Hasta ahora, cuando una llamada no era respondida, el usuario solo podía volver a intentarla, cancelarla o abrir el chat para escribir. Con esta actualización, que ya está en fase de pruebas, aparece un botón extra que indica la posibilidad de “grabar mensaje de voz”.

Esto permite dejar una nota de audio de forma inmediata, sin necesidad de abandonar la pantalla de llamada. El mensaje queda registrado en la conversación junto con la notificación de llamada perdida, lo que facilita al destinatario escuchar el audio en cuanto vea la alerta.

Cómo funciona en WhatsApp

Tras un intento fallido, se despliegan tres opciones en la pantalla:

Reintentar la llamada

Cancelar

Enviar un mensaje de voz

Si se elige la tercera, el usuario puede grabar y enviar un audio al instante, manteniendo la continuidad de la interacción.

Por ahora, la función está en fase beta para Android, y solo algunos usuarios que participan en el programa de pruebas tienen acceso. Aún no hay fecha oficial de lanzamiento, pero se espera que, de resultar positiva la experiencia, se implemente de manera general en próximas versiones.

Desde WhatsApp marcaron tres puntos para destacar los motivos de incorporar esta nueva función al esquema de la app: